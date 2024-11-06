Запланировано на понедельник: стало известно, когда пройдет инаугурация Трампа

Инаугурация новоизбранного президента США запланирована на понедельник, 20 января 2025 года. В выборах 47-го главы государства побеждает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который по результатам голосования опередил свою соперницу –представительницу Демократической партии, действующего вице-президента Камалу Харрис.

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Об этом сообщает NBC News. Как отмечает телеканал, день инаугурации проходит каждые четыре года 20 или 21 января, если 20 января выпадает на воскресенье.

В 2025 году 20 января выпадает на понедельник.

"Церемония инаугурации проходит в здании Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия. Избранный вице-президент приносит присягу", – говорится в сообщении.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп собрал большинство голосов избирателей и, следовательно, побеждает в выборах 47-го президента США.

Ранее он занимал должность американского президента в 2016-2020 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 ноября в США состоялись 60-е в истории выборы президента. По данным опросов, Трамп и его соперница демократка Камала Харрис имели фактически равные шансы на победу. По предварительным данным, Трамп опередил Гаррис, получив необходимые 270 голосов избирателей.

Трамп и его команда уже отмечают победу. Он официально объявил, что выиграл выборы, назвав себя 47-м президентом Соединенных Штатов и пообещав привести страну в новую эру процветания.

При этом Трамп станцевал под песню рок-группы Village People "YMCA".

По словам эксперта Александра Краева, говоря о выборах в США относительно украинских интересов, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучший" или "худший" – важнее определить, кто из них будет менее рискованным.

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