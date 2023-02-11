На юге Турции после землетрясений образовался разлом: гигантская трещина в земной коре протянулась на многие километры. Видео

На юге Турции после мощного землетрясения 6 февраля появился огромный разлом земли. Гигантская трещина в земной коре образовалась в провинции Кахраманмараш.

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Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице TRT Haber. Кадры сняты с дрона (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В ролике, снятом в сельской местности – деревне Тепехан Хатай, которая стала эпицентром землетрясений, видно большую линию разлома.

На две части раскололась оливковая роща. На месте образовались большие котлованы.

Как известно, в нескольких городах, до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы и оказание помощи пострадавшим.

Общая численность погибших – минимум 20 411 жителей. Спасательные операции продолжаются до сих пор, но холодная погода уменьшает шансы найти под завалами живых. Эксперты также прогнозируют, что число пострадавших в ближайшие дни продолжит расти.

До сих пор под завалами зданий могут находиться по меньшей мере пять украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, землетрясение в Турции было вызвано сейсмоактивностью Анатолийской и Аравийской тектонических плит. Эпицентр находился примерно в 26 км к востоку от турецкого города Нурдаги на глубине 17,9 км на Восточно-Анатолийском разломе. Это довольно близко к поверхности земли. Если бы эта точка лежала глубже, толчки не ощущались бы настолько сильно.

Также OBOZREVATEL писал, что стихия разрушила тысячи жилых домов, культурные достопримечательности (повреждены крепость Газиантепа и цитадель Алеппо в Сирии), дороги, линии электропередач. Уничтожено и здание мэрии в турецком городе Адияман.

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