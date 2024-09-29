На месте бункера – воронка: появилось видео последствий удара Израиля по укрытию лидера 'Хезболлы' Насраллы

В сети обнародовали видео с последствиями авиационного удара израильской армии по бункеру главаря террористической организации "Хезболла" Хасана Насраллы. В результате атаки на месте штаб-квартиры боевиков образовался кратер глубиной около 70 метров.

Видео дня

Военно-воздушные силы Израиля работали по штабу террористов авиабомбами Mark 84. Об этом сообщает канал мониторинга новостей в реальном времени и разведданных из открытых источников Open Source Intel.

Главная штаб-квартира "Хезболлы" находилась в Бейруте под жилым зданием в районе Дахие. Удар был нанесен в то время, когда высшее руководство террористической организации находилось в штабе. В ЦАХАЛ заявляли, что в этот момент руководство группировки занималось координацией террористических действий против Израиля.

Согласно видео с реконструкцией событий, которое опубликовал телеканал Al Arabiya, шесть зданий над бункером Насраллы полностью исчезли. Более того, на месте зданий образовался огромный кратер от взрыва, глубиной от 50 до 70 метров.

Также сообщается, что высокая результативность авиаудара была достигнута благодаря предварительной разведки местности с помощью БПЛА. Израильские войска убедились, что руководство "Хезболлы" находится внутри здания, после чего был нанесен авиаудар.

Несколько истребителей F-15 Военно-воздушных сил Израиля запустили по штаб-квартире "Хезболлы" управляемые авиабомбы Mark 84. Этот тип бомбы является самой крупной из серии авиабомб типа Mark. Она имеет номинальный вес 908 кг, но её фактический вес может несколько отличаться от номинального, колеблясь в зависимости от модификации (от 896 до 947 кг). Корпус бомбы заполнен взрывчатым веществом тритонал. Бомба способна пробить 380 мм металла или 3,3 метра бетона.

Напомним, Армия обороны Израиля ликвидировала главаря террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллу. Лидер боевиков был уничтожен в результате ракетного удара по бункеру в Бейруте. Кроме того, были уничтожены другие руководители террористической организации.

Вслед за главарем боевиков Хасаном Насраллой был уничтожен командир подразделения внутренней безопасности "Хезболлы" Набиль Каук.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес новую серию ударов по объектам террористической организации "Хезболла" в Ливане. В этот раз целью стали пусковые установки и склады оружия боевиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 26 сентября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболлы".

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