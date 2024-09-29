Израиль заявил о ликвидации одного из лидеров 'Хезболлы' Набиля Каука

Армия обороны Израиля продолжает систематическую ликвидацию правящей верхушки террористической группировки "Хезболла". Вслед за главарем боевиков Хасаном Насраллой был уничтожен командира подразделения внутренней безопасности "Хезболлы" Набиль Каук.

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Он напрямую участвовал в планировании террористических операций против Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Согласно официальному заявлению израильской армии, Каук был ликвидирован в результате точечного авиаудара в Ливане. Операция по уничтожения террориста была произведена 28 сентября.

"В результате авиаудара, нанесенного Военно-воздушными силами Израиля, Каука, который занимал позицию члена центрального совета "Хезболлы", был убит", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля сообщили, что Каук считался близким к руководству террористической организации "Хезболла" и напрямую участвовал в планировании террористических операций против Израиля и его граждан.

Напомним, Армия обороны Израиля ликвидировала главаря террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллу. Лидер боевиков был уничтожен в результате ракетного удара по бункеру в Бейруте. Кроме того, были уничтожены другие руководители террористической организации.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес новую серию ударов по объектам террористической организации "Хезболла" в Ливане. В этот раз целью стали пусковые установки и склады оружия боевиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 26 сентября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболлы".

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