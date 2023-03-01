'Мы следим за этим': в Германии предупредили Китай о последствиях в случае передачи дронов России

Еще одно государство предупредило Китай о последствия, которые обрушатся на страну в том случае, если она все же примет решение о военной помощи России. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что экспорт китайских дронов в РФ нарушит международное право.

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Ее слова процитировало издание Bloomberg в среду, 1 марта. Она напомнила, что КНР является постоянным членом Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН) поэтому будет нести особую ответственность.

Бербок подчеркнула, что страна-агрессор Россия ведет против украинского государства агрессивную войну и нарушает международное право. Поэтому помощь Москве вооружением также будет расценена, как нарушение международного права.

Отметим, что накануне издание Der Spiegel с ссылкой на источники сообщило, что российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology относительно массовых поставок дронов-камикадзе ZT-180. По данным журналистов, компания согласилась изготовить и опробовать 100 прототипов беспилотников перед поставкой Министерству обороны России до апреля 2023 года.

В то же время в Китае ответили на слухи о переговорах с РФ о поставках дронов. В МИД сказали, что страна проявляет "ответственный подход" к военному экспорту и не осуществляет продажу оружия в зоны конфликта.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай может отправить летальную помощь РФ в ее войне против Украины, но окончательное решение китайское правительство еще не приняло. Он подтвердил возможность того, что между Москвой и Пекином может быть договоренность о поставках оружия.

В НАТО также считают, что Китай может принять такое решение. Генсек Альянса Йенс Столтенберг призвал КНР не поддерживать преступную войну против Украины. А в Государственном департаменте США заявили, что помощь армии РФ в виде летального оружия будет иметь для Пекина "трагические последствия".

Как сообщал OBOZREVATEL, воздержаться от помощи агрессору Китай также призвали в Германии. Сам Пекин отверг обвинения, и заявил, что США не имеют права вмешиваться в китайско-российские отношения.