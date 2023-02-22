Китай возразил, что рассматривает предоставление России летального оружия для использования в войне против Украины

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины. Там также обвинили США и НАТО в распространении ложных сведений о потенциальной роли Пекина.

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Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ван Вэньбинь на очередном брифинге для прессы. Об этом сообщает CNN.

"США и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может предоставить оружие России, что является уловкой, которая была использована и раскрыта в начале украинского кризиса", – сказал он.

Его комментарии прозвучали после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что альянс "все больше обеспокоен тем, что Китай может планировать летальную поддержку войны России".

В своем выступлении в среду Ван сказал, что Пекин призывает НАТО "прекратить клеветать на Китай необоснованными спекуляциями в Украине, отказаться от старого менталитета времен холодной войны, заключающегося в игре с нулевой суммой и блоковой конфронтации, и прекратить разжигание конфронтации".

Ван также заявил, что США и другие страны НАТО являются "крупнейшим источником оружия на поле боя в Украине".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНР рассматривает возможность предоставления России летального вооружения.

Накануне в Китае высказали "глубокую обеспокоенность" тем, что конфликт в Украине "выходит из-под контроля". Там призвали все причастные страны прекратить разжигать огонь, обвинять КНР и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань".

18 февраля главный советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И заявил, что КНР приготовила "мирный план" для окончания войны в Украине. Документ будет опубликован в ближайшие дни, по случаю трагической даты 24 февраля – ровно год после полномасштабного вторжения российской армии.

По данным Bloomberg, "мирный план" от Китая может содержать призыв к прекращению огня и военной поддержки Украины, защищающейся от российской агрессии.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что миру может грозить Третья мировая, если Китай решит помочь Кремлю. Он выразил надежду, что Пекин сохранит прагматическую позицию.