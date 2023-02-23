Столтенберг: есть признаки, что Китай рассматривает возможность поставки оружия в Россию

НАТО видит признаки того, что Китай рассматривает возможность предоставить военную помощь России. США и другие союзники предостерегают Пекин от поставок оружия стране-агрессору.

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Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью Reuters 23 февраля. "Мы не видели никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это", – сказал он.

Столтенберг добавил, что КНР не должна поддерживать преступную войну против Украины.

Китай является членом Совета безопасности ООН, а военная агрессия РФ нарушает Устав этой организации, подчеркнул генсек НАТО.

"Основной принцип этой хартии – уважать целостность других наций и не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч военнослужащих. Конечно, Китай не должен быть частью этого", – объяснил Столтенберг.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность поставок РФ летального вооружения. Вашингтон предупредил КНР о возможных последствиях.

Воздержаться от помощи агрессору Китай также призвали в Германии. Сам Пекин отверг обвинения, и заявил, что США не имеют права вмешиваться в китайско-российские отношения.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошим признаком намерение Китая предложить свой мирный план для украинского государства. Он также отметил, что Украине необходимы встречи с официальными лицами Китая на дипломатическом уровне.