Директор ЦРУ Бернс: Китай рассматривает возможность предоставления РФ военной помощи, но окончательного решения еще нет

Китай может отправить летальную помощь России в ее войне против Украины. Однако окончательное решение китайское правительство еще не приняло.

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Об этом в эксклюзивном интервью CBS News рассказал директор ЦРУ Билл Бернс. Он подтвердил возможность того, что между Китаем и Россией может быть договоренность о поставках оружия.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает вопрос о предоставлении смертоносного оборудования", — сказал Бернс.

Данный факт о том, что президент Китая Си Цзиньпин обдумывает эту эскалацию, резко отличается от прошлых оценок администрации Байдена. Ранее Бернс сказал студентам Джорджтаунского университета, что Си "очень неохотно поставляет России смертоносное оружие для использования на Украине, в котором русские очень заинтересованы".

Бернс подчеркнул, что Китай еще не принял решение о передаче летальной помощи России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В НАТО видят признаки того, что Китай рассматривает возможность предоставления военной помощи России.

– США резко предупредили Китай о последствиях поддержки России в войне.

– Воздержаться от помощи агрессору Китай также призвали в Германии.

– Сам Пекин отверг обвинения и заявил, что США не имеют права вмешиваться в китайско-российские отношения.