Китай несет ответственность за мир во всем мире: в Германии призвали Пекин воздержаться от передачи России оружия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла Китай от помощи оружием стране-агрессору России. Она донесла этот посыл до китайских дипломатов.

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Об этом Бербок сказала в понедельник, 20 февраля, общаясь с журналистами в Брюсселе, пишет The Guardian. Этот вопрос в разговоре с китайскими коллегами она подняла на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я четко дала понять, что Китай, в частности как член Совета Безопасности, несет ответственность за мир во всем мире в ситуации, которую мы сейчас переживаем в связи с российской агрессивной войной, которая также является нарушением международного права", – сказала Бербок.

Она подчеркнула, что Пекин не должен поставлять оружие Москве.

Напомним: СМИ писали, что в США считают, что Китай может оказывать стране-агрессору России нелетальную военную помощь. В частности, речь может идти о снаряжении, которое необходимо оккупационным войскам для вероятного весеннего наступления на фронте в Украине.

Впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи. Она может быть направлена на поддержку агрессии против Украины.

В связи с этим Штаты резко предупредили Китай о последствиях поддержки России в войне.

Отметим, что в ответ на это спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что США "не в состоянии выдвигать требования Китаю".

"Именно американская, а не китайская сторона постоянно поставляет на поле боя оружие. США не имеют права читать лекции Китаю, и мы никогда не допустим, чтобы США диктовали или оказывали давление на китайско-российские отношения", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если Китай поддержит Россию в войне против Украины, это будет означать мировую войну. Он также призвал Пекин поддержать украинскую формулу мира и не помогать стране-агрессору.

– В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессии России против Украины. Именно этого от Пекина ожидает Киев, ведь так Китай подтвердит свою приверженность основополагающему принципу нерушимости границ государств.

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