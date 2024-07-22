'Мы провалили эту миссию': в Секретной службе США признали, что не обеспечили Трампа необходимым уровнем защиты

Директор Секретной службы США Кимберли Читл заявила, что ее агентство не смогло выполнить одну из своих главных задач – должным образом обеспечить защиту 45-го президента Дональда Трампа, который был ранен на митинге. Она пообещала сделать все, чтобы подобное никогда не повторилось.

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Соответствующее заявление Читл сделала в понедельник, 22 июля, на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей США. Заседание транслировали американские СМИ.

"Священная миссия Секретной службы – обеспечивать защиту лидеров нашей страны. 13 июля мы провалили эту миссию", – признала она.

Кимберли Читл также взяла личную ответственность за произошедшее.

"Будучи директором Секретной службы, я несу всю ответственность за любое упущение нашего агентства в сфере безопасности", – сказала она.

По словам Читл, покушение на Трампа стало "самым серьезным провалом Секретной службы за несколько десятилетий".

Она также пообещала принять все необходимые меры, чтобы подобные ситуации никогда не повторялись.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл потребовали от Читл уйти в отставку.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июля на Трампа было совершено "покушение", когда он выступал в Пенсильвании в рамках предвыборного тура. Экс-президент получил нетяжелые ранения, однако во время стрельбы погиб один из митингующих, двое были ранены.

Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс; его ликвидировали на месте инцидента. Мужчина стрелял из винтовки AR-15 с расстояния до 135 метров.

При составлении психологического портрета Крукса охарактеризовали как "изгнанника" и "одиночку", у которого не было друзей.

В ситуации с покушением заметили странный фактор: Крукс не должен был иметь доступ к "прямой линии видимости".

При этом спецслужбы США в последние несколько недель получали разведданые о том, что Иран готовит покушение на Трампа. Секретная служба США и организаторы кампании кандидата в президенты были проинформированы об этом.

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