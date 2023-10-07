'Мы превратим все места, в которых находится ХАМАС, в руины': Нетаньяху призвал гражданских покинуть территорию сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его армия немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС. В связи с этим он призвал гражданских покинуть территорию сектора Газа. Хроника всех событий здесь.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении. Нетаньяху отметил, что то, что произошло сегодня, никогда не наблюдалось в Израиле, и что Израиль "могущественно отомстит за этот черный день".

Он добавил, что ХАМАС развязал жестокую и злобную войну, направленную против невинных мирных жителей, молодых и старых.

Поэтому Израиль будет атаковать ХАМАС повсюду, превращая места, которые он использует, в руины.

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"Мы превратим все места в этом городе зла, где прячется ХАМАС, в руины. Израильская армия задействует всю свою мощь. Жители Газы, уходите оттуда немедленно", – подчеркнул премьер-министр Израиля.

При этом Нетаньяху признал, что боевые действия "потребуют времени".

Тем временем колонна тяжелой бронетехники Израиля движется в сторону сектора Газа.

При этом известно, что в Газе проживает свыше 2 миллионов человек.

Утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке. Кроме "традиционных" ракетных обстрелов, на этот раз террористы из сектора Газа отважились на сухопутное вторжение.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских, кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых глумятся боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну, ЦАХАЛ .

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

Власти Израиля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. По данным Минздрава, по состоянию на 15:00 госпитализированы уже более 750 гражданских. Погибли не менее 40 человек.