'Мы не стремимся к войне ни с кем в регионе': в Пентагоне сказали, общаются ли с Израилем по поводу ответа Ирану

Пентагон интенсивно контактирует с Израилем и обсуждает возможные варианты ответа ЦАХАЛа на массированный ракетный удар Ирана. Однако США не стремится к расширению регионального конфликта

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Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге 3 октября. Ее цитирует "Голос Америки".

Во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль, использовав около 200 баллистических ракет, что значительно увеличило напряженность в регионе.

"Мы продолжаем очень интенсивно общаться с израильтянами", – отметила Сабрина Сингх.

Она добавила, что речь идет прежде всего о том, как Израиль будет отвечать на массированный ракетный удар Ирана. Однако представительница Пентагона не предоставила больше деталей, что именно обсуждают с Израилем.

"Конечно, мы обсуждаем с ними их ответ, но каким может быть их ответ, я просто не собираюсь спекулировать. Мы продолжаем сотрудничать с ними", – добавила Сингх.

При этом представитель Пентагона подчеркнула, что Соединенные Штаты не стремятся к расширению регионального конфликта.

"Мы не стремимся к войне ни с одной группой, организацией или страной в регионе", – подчеркнула заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Напомним, президент Джо Байден сообщил, что США и Израиль рассматривают возможность нанесения ЦАХАЛом ударов по нефтяным объектам в Иране. Однако, по его словам, в ближайшее время такие удары наноситься не будут.

Как сообщал OBOZ.UA:

После массированного ракетного удара Ирана по территории Израиля ситуация на Ближнем Востоке обострилась, и риск начала масштабной войны в регионе очень велик. А с точки зрения Израиля такая война уже идет.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю. Для атаки было применено более 180 ракет, среди которых и гиперзвук Fattah.

МИД Украины осудило массированную иранскую ракетную атаку против Израиля. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мирные люди не должны становиться мишенью для таких смертоносных нападений.

Со своей стороны США заявили, что координируют с Израилем потенциальный ответ на ракетную атаку Ирана. В Вашингтоне уверены, что страна имеет право себя защищать. Спикер Госдепа отметил, что пока не может озвучить, каким именно должен быть ответ, но атака Ирана должна иметь для Тегерана последствия.

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