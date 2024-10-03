'Мы обсуждаем это': Байден не исключил, что США поддержат удары Израиля по нефтяным объектам в Иране

Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность нанесения Израилем ударов по нефтяным объектам в Иране. Однако в ближайшее время подобные удары нанесены не будут.

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Об этом сообщил президент США Джо Байден. Он заявил, что Соединенные Штаты могут поддержать идею такого удара, но она в процессе обсуждения.

В частности, отвечая на вопрос о поддержке нанесения Израилем удара по нефтяным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку Тегерана, президент США отметил буквально: "Мы обсуждаем это". Но Байден уточнил, что "сегодня ничего такого не произойдет; мы поговорим об этом позже".

Также американский президент отказался объяснить, какие санкции США рассматривают против Ирана. На вопрос журналистов он сказал, что о санкциях "сообщит им, прежде чем расскажет вам".

Британский журналист BBC Фейсал Ислам, спросивший Байдена об ударах по нефтяным объектам Ирана, в сети уточняет, что, по его впечатлению, американский лидер не в восторге от этой идеи и, "возможно, стороны обсуждают не делать этого".

Но, так или иначе, Фейсал Ислам сообщает, что после указанного заявления Байдена мировые цены на нефть начали стремительно расти.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированного ракетного удара Ирана по территории Израиля ситуация на Ближнем Востоке обострилась, и риск начала масштабной войны в регионе очень велик. А с точки зрения Израиля такая война уже идет.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю. Для атаки было применено более 180 ракет, среди которых и гиперзвуковые Fattah.

МИД Украины осудило массированную иранскую ракетную атаку против Израиля. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мирные люди не должны становиться мишенью для таких смертоносных нападений.

В свою очередь Штаты заявили, что координируют с Израилем потенциальный ответ на ракетную атаку Ирана. В Вашингтоне уверены, что страна имеет право себя защищать. Спикер Госдепа отметил, что пока не может озвучить, каким именно должен быть ответ, но атака Ирана должна иметь для Тегерана последствия.

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