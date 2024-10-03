'С точки зрения Израиля она уже уходит': Давид Шарп оценил риски начала масштабной войны на Ближнем Востоке. Видео

После массированного ракетного удара Ирана по территории Израиля ситуация на Ближнем Востоке обострилась и риск начала масштабной войны в регионе очень велик. А с точки зрения Израиля такая война уже идет, причем на много фронтов.

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Об этом рассказал военный аналитик из Израиля Давид Шарп в новом выпуске OBOZ.TALK. Он назвал, кто кем Израиль замешан в региональной войне на Ближнем Востоке.

"Сама по себе война идет, с точки зрения Израиля, война идет на много фронтов. Кроме того, не только Израиль замешан в этой войне. Те же Хуситы обстреливают международное судоходство, пытаются парализовать его в Красном море. И с ними потихоньку вразвалочку воюет в главе с американцами", – говорит эксперт.

При этом Шарп подверг критике действия США в регионе, назвав их "ярким примером того, как воевать не надо".

"Яркий пример неудачного использования военной силы, когда супердержава, кажется, даже пытается использовать эту военную силу, но ни на грамм не приближается к решению проблемы, и видно, что другие действия иного рода принесли бы хоть немного больше успеха. А то, что они делают, я не скажу, что оно стимулирует Хуситов, но демонстративно показывает им, что вам ничего не будет, и если у вас есть силы и мотивация, делайте, что хотите", – прокомментировал военный эксперт.

Он напомнил в этом ключе об атаках на американские силы в Ираке и Сирии.

Но совсем другой характер конфликта на Ближнем Востоке придало включение Ирана в войну против Израиля, превратив ее в полноценную войну, считает эксперт.

Также Давид Шарп ответил на вопрос, сможет ли Турция быть вовлечена в этот конфликт. Он назвал Реджепа Тайипа Эрдогана давним врагом Израиля.

"Эрдоган является врагом Израиля, давним и наиболее крикливым врагом. Причем, что интересно, более крикливым, чем враги, с которыми Израиль воюет, при том, что у Турции с Израилем есть дипломатические отношения", – отметил эксперт.

По его словам, Эрдоган является лидером исламистской партии, которая корнями уходит в движение "Братья-мусульмане".

"То есть его Партия справедливости и развития – это турецкий филиал "Братьев-мусульман". То же самое, что и Хамас. Хамас – это тоже партия "Братьев-мусульман", конечно, с более радикальной ориентацией. Турецкую партию пока не обвиняем в том , что они посылают террористов-самоубийц и т.д. Но это партии с родной идеологией, родные друг другу. И не зря Эрдоган является сторонником ХАМАСа, и ХАМАС действует на его территории. Я имею в виду хамасовские эмигранты", – прокомментировал Шарп.

Он также напомнил, что Эрдоган "иногда угрожал Израилю" и что его "поймали" на антисемитском высказывании.

При этом эксперт подчеркнул, что Турция является серьезным игроком в регионе, обладающим мощными военными силами. Но все заявления Эрдогана и его угрозы - "это только слова".

Напомним, Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить конфликт и предостерег по поводу последствий операций в Ливане. Он также предположил, что после Газы и Ливана следующей мишенью Израиля могут стать турецкие территории.

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