'Мы были совсем не готовы!' Жительница Израиля рассказала об адском утре из-за атак ХАМАСа

Массированная атака боевиков ХАМАС на Израиль началась в 6:30 утра, поэтому многих жителей Израиля разбудили звуки воздушной тревоги. Люди вынуждены были вместе с детьми бежать в бомбоубежища, чтобы спастись от ракетных ударов, а резервистов израильской армии начали вызывать в центры комплектования.

Как прошло адское утро после нападения, которое в Израиле уже называют самым масштабным терактом со стороны палестинцев, рассказала Татьяна Хаймович, журналистка и автор Obozrevatel. Она заверила: несмотря на то, что палестино-израильский конфликт длится не один десяток лет, нападение 7 октября стало для жителей Израиля полной неожиданностью.

Масштабная атака боевиков ХАМАС на Израиль началась с массированных ракетных ударов рано утром 7 октября.

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"Проснулась в 6:30 утра от воздушной тревоги. К счастью, в той квартире, где живем мы, есть комната-бомбоубежище специальная, поэтому я разбудила мужа, схватила ребенка – и мы побежали туда. Там спит мой папа, который на днях приехал. из Киева, чтобы отдохнуть от воздушных тревог. Он не очень понял, что происходит сразу... Пришлось объяснять", – рассказала Хаймович.

Семья Татьяны на уже несколько лет живет в израильском городе Герцлия. Там, по словам Хаймович, после начала нападения местные власти в первую очередь закрыли пляжи на море и детские сады. Жители города также получили уведомления с инструкциями безопасности.

"Нас просят оставаться вблизи бомбоубежищ, не передвигаться лишний раз без надобности. Должны были идти сегодня на день рождения к подруге моего ребенка из садика, сначала мне написала мама, что они еще не знают, но у них нет комнаты-бомбоубежища, поэтому мы уже колебались А потом она мне написала, что ее мужа, военнослужащего запаса, вызывали… Также разговаривала с другими подругами, у которых тоже вызывали уже мужей… Так что ситуация не очень… Говорят, что такого масштаба теракта еще не было… Ждем, что скажет наше руководство страны", – рассказала журналистка.

Она признается: несмотря на то, что конфликт между палестинцами и Израилем тянется уже не один десяток лет, на этот раз нападение стало для жителей Израиля полной неожиданностью.

"Сирена и новости, которые мы прочитали уже в 8 утра, застали нас врасплох. Обычно, перед тем, как что-то такое начинается, ходят сплетни несколько недель, что вскоре снова будет. Но в этот раз не было никаких предвестников. Поэтому мы были совсем не готовы ко всему этому. И когда четырехлетний ребенок начал спрашивать нас, что это были за звуки, почему мы бежали, почему мы были напуганы, нам пришлось гуглить, как рассказывать детям о таких вещах. Мы были совсем не готовы", – поделилась Хаймович воспоминаниями об эмоциях, пережитых в начале этого страшного для Израиля дня.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских, кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну, ЦАХАЛ начинает операцию "Железные мечи" .

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

Власти Израиля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. По данным Минздрава, по состоянию на 15:00 госпитализированы уже более 750 гражданских. Погибли не менее 40 человек.