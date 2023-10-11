'Москва поплатится': Terror Alarm пригрозили РФ за издевательство над женщинами-солдатами ЦАХАЛ и назвали Скабееву 'законной мишенью'

Частная охранная компания Terror Alarm пригрозила российским пропагандистам за издевательство над женщинами, которые служат в Армии обороны Израиля. В организации заявили, что Россия открыто высмеивает женщин-солдат ЦАХАЛ, похищенных террористами ХАМАС.

Также путинскую пропагандистку Ольгу Скабееве назвали законной мишенью. Об этом сообщается на странице Terror Alarm в соцсети X, ранее известной как Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В организации заявили, что израильтяне никогда не забудут того, что россияне высмеивали женщин-военнослужащих ЦАХАЛ. Более того, в заявлении говорится, что после победы Израиля над террористами ХАМАС, Россия заплатит за то, что стала мировой столицей антисемитизма.

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"Россия открыто высмеивает женщин-солдат ЦАХАЛ, похищенных Хамасом. Израильтяне никогда этого не забудут. После того, как мы разберемся с Хамасом и сектором Газа, Москва заплатит за то, что стала мировой столицей антисемитизма. Это обещание крови. Главный пропагандист Путина Ольга Скабеева также является законной мишенью", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Скабеева высмеивала израильских женщин-военных из-за видео с танцами в социальных сетях. Пропагандистка заявила, что именно так "армия Израиля готовилась к войне".

На сайте Terror Alarm говорится, что организация является высоко аккредитованной частной охранной фирмой, которая не только предупреждала власти о террористических атаках по мере их возникновения, но и помогла предотвратить многие террористические акты в разгар атак ИГИЛ в Европе в 2014-2017 годах. Организация финансируется активистами и журналистами через криптовалюту, поэтому все спонсоры анонимны. В то же время они открыто заявляют, что основная команда еврейского происхождения. При этом они дистанцируются от еврейского высшего государственного руководства.

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Напомним, руководство страны-агрессора России знало о подготовке террористического движения ХАМАС к нападению на Израиль. Более того, РФ предоставила боевикам оружие, которое было захвачено российскими оккупантами в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что в России планируют использовать нападение террористов из ХАМАС на Израиль как повод для развертывания широкомасштабной провокации против Украины. Российские спецслужбы уже передали захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, произведенное в США и странах Европейского Союза.

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