В ГУР заявили, что Россия знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль: как Москва хочет воспользоваться ситуацией

Руководство страны-агрессора России знало о подготовке террористического движения ХАМАС к нападению на Израиль. Более того, РФ предоставила боевикам оружие, которое было захвачено российскими оккупантами в войне против Украины.

Теперь Кремль пытается использовать ситуацию с нападением ХАМАС на Израиль, чтобы распространять пропаганду против Украины. Об этом в комментарии изданию РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль. Накануне страна-агрессор передала боевикам вооружение, которое удалось захватить российским оккупантам во время войны против Украины.

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Также украинская разведка знает о сотрудничестве российских частных военных компаний с ХАМАС. Палестинские и российские боевики обмениваются опытом ведения боевых действий.

В то же время представитель ГУР уверен, что Москва попытается использовать факт нападения ХАМАС на Израиль для распространения очередной пропаганды против Украины. Также Россия будет стараться отвлечь внимание всего мира от российской агрессии.

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Напомним, в России планируют использовать нападение террористов из ХАМАС на Израиль как повод для развертывания широкомасштабной провокации против Украины. Российские спецслужбы уже передали захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, произведенное в США и странах Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке способна отодвинуть Украину на второй план. Теперь США будут работать на два фронта – украинский и израильский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС, и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.

К концу суток один из топ-чиновников движения ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, якобы террористы открыты к переговорам с Израилем о возможном перемирии. Он утверждал, мол, это потому, что они уже "достигли своих целей".

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