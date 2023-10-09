Спецслужбы России передали ХАМАС трофейное оружие для дискредитации Украины: в ГУР разоблачили план врага

В России планируют использовать нападение террористов из ХАМАС на Израиль как повод для развертывания широкомасштабной провокации против Украины. Российские спецслужбы уже передали захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, произведенное в США и странах Европейского Союза.

Таким образом, в РФ хотят обвинить украинских военных в якобы предоставлении на регулярной основе западного вооружения террористам. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фальшивые сообщения должны быть использованы в качестве основы для серии "раскрывающих материалов" и "журналистских расследований" в западных СМИ.

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Для усиления вероятности, российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии от бывшего работника украинской пограничной службы, старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву.

Эта очередная провокация противника направлена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и может привести к прекращению военной поддержки нашей страны со стороны западных партнеров.

Напомним, что боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦАХАЛ в течение ночи 9 октября продолжал наносить удары по сектору Газа, чтобы уничтожить военные возможности террористической группировки ХАМАС. В то же время террористы продолжают атаковать гражданские объекты, количество жертв атак ХАМАС в Израиле превысило уже 700 человек.

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