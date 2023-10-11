Пятый день войны в Израиле: ЦАХАЛ поразил сотни целей в секторе Газа и готовит наземную операцию. Ключевые факты

В среду, 11 октября, армия Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа после масштабной атаки ХАМАС, начавшейся ранним утром пять дней назад. За последние сутки израильская авиация поразила сотни объектов в Газе, среди которых – дома родственников командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа: убиты члены его семьи.

Также Израиль готовится к началу наземной операции в секторе Газа, а президент США Джо Байден предостерег Иран и его союзников от попыток вмешаться в происходящее. OBOZREVATEL собрал главные новости о пакистано-израильском конфликте на этот час.

В армии Израиля ЦАХАЛ заявили, что израильская авиация поразила свыше 200 целей в Газе, в районе Аль-Фуркан. Этот район, как утверждают израильские военные, является "гнездом террора", его ХАМАС использует в качестве центра для совершения атак на Израиль.

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Ночные удары стали третьей "волной" воздушных атак на Аль Фуркан за последние сутки: всего за 24 часа, как уверяют в ЦАХАЛ, поражено около 450 целей. Для нанесения ударов задействовали десятки истребителей.

Среди пораженных целей, по данным некоторых израильских СМИ, оказался дом родственников Мохаммеда Дейфа, военного командира ХАМАС, которому приписывают разработку и организацию операции "Потоп Аль-Аксы" – так в ХАМАС назвали нападение на Израиль, начавшееся 7 октября.

В ходе удара, пишут СМИ, погибли брат Дейфа и другие члены семьи.

Жители Газы, обратившиеся за помощью в социальных сетях, сообщили, что вследствие ударов под рухнувшими зданиями оказались десятки людей, к которым спасатели не могли добраться, пишет Reuters.

А в Организации Объединенных Наций заявили, что более 180 тысяч жителей Газы остались без крова, многие вынуждены ютиться на улицах или в школах.

Министерство иностранных дел Палестины заявило, что с субботы в результате израильских ударов было разрушено более 22 600 жилых домов и 10 медицинских учреждений, а также повреждено 48 школ.

Количество жертв к утру 11 октября, по данным Reuters, с палестинской стороны составляет по меньшей мере 900 человек убитыми и 4 600 ранеными: такие данные обнародовало министерство здравоохранения Газы.

В Израиле же говорят о минимум 1200 убитых, в большинстве своем это мирные жители.

Не утихают воздушные тревоги и в Израиле: с территории сектора Газа по стране продолжают периодически запускать ракеты. Фиксировались также единичные удары с юга Ливана и с сирийской территории, на них Израиль отвечал ответным огнем.

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк осудил нападения ХАМАС, однако призвал Израиль придерживаться норм международного гуманитарного права.

"Международное гуманитарное право однозначно накладывает обязательство проявлять постоянную заботу о сохранении гражданского населения и гражданских объектов, это остается применимым в ходе всех конфликтов", – цитирует издание слова Тюрка.

Тем временем Израиль готовится к началу наземной операции в секторе Газы.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант, выступая перед солдатами, анонсировал для организации ХАМАС "перемены".

"ХАМАС хотел перемен, и он их получит. Того, что было в Газе, больше не будет. Мы начали наступление с воздуха, позже наступим и с земли. Мы контролируем территорию со второго дня и ведем наступление. Оно будет только усиливаться", – подчеркнул он.

В то же время президент США Джо Байден назвал атаки ХАМАС "актом чистого зла " и объявил об отправке Израилю дополнительной военной помощи. В нее, помимо прочего, войдут боеприпасы и ракеты для израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Также Байден сообщил журналистам, что США "укрепляют позиции наших военных сил в регионе, чтобы усилить наше сдерживание": в этой целью была переброшена авианосная ударная группа и истребительная авиация США.

"Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, любому, кто думает воспользоваться ситуацией: у меня есть одно слово: не делайте этого", — предостерег Байден те силы, которые могут намереваться вмешаться в противостояние Израиля и ХАМАС.

Одним из ключевых адресатов предостережения Байдена, очевидно, является Иран, открыто поддержавший нападение ХАМАС. При этом, как пишет Reuters, официальные лица США констатируют, что у них нет доказательств того, что Иран организовал нападения, но указывают на долгосрочную поддержку Ираном ХАМАС.

Байден также направил в Израиль своего главного дипломата Энтони Блинкена, который передаст "послание солидарности и поддержки.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль : на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС устроили над участниками фестиваля на границе с Газой: на месте проведения мероприятия обнаружено более 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в Газу. Десятки, а иногда и сотни убитых мирных жителей до сих пор находят в израильских кибуцах на юге страны.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единодушно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Также Израиль начал полную блокаду сектора Газа: с понедельника, 9 октября, туда не поступают продовольствие и топливо.