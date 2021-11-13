Миграционный кризис на границе: в Польше озвучили три сценария Беларуси
Из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши уже произошла милитаризация приграничной зоны. Предполагается, что она может разворачиваться по мягкому, жесткому сценариям или же, в крайнем варианте, – спровоцировать подключение к событиям России.
Об этом написало польское издание InfoSecurity24. Как отметили журналисты, беларусская сторона начала операцию "Замок" – "вытеснения" групп мигрантов через границу. К ней привлечены дополнительные силы и ресурсы не только из Государственной погранслужбы, но и из других силовых министерств, подчиненных МВД и, возможно, и Минобороны.
"Все виды деятельности засекречены. У солдат и офицеров опознавательных знаков нет", – сказано в материале. Кроме того, активности на границе власти РБ называют "необходимость перед лицом агрессивных шагов Польши и Литвы".
Журналисты предположили, что если не наступит деэскалация, возможен так называемый мягкий сценарий. Он включает в себя появление с беларусской стороны границы беспилотников, вертолетов, бронетехники и снайперских групп.
Более жесткие меры могут включать в себя введение тяжелой техники регулярной армии Беларуси в кризисную зону.
"В крайнем случае можно ожидать активности России, например, появления российских пограничников (ФСБ) на польско-белорусской границе", – сказано в публикации.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
8 ноября на польско-беларусской границе появилось огромное количество нелегальных мигрантов, совершавших попытки прорыва. Беженцы разбили палаточный лагерь и жгли костер, а с беларусской стороны вооруженные люди якобы начали стрелять в воздух.
Польша срочно мобилизовала в пограничную зону военных. Аналогичным образом поступила и Литва, которая тоже объявила чрезвычайное положение на границе.
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