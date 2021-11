Мигранты снова пытались прорваться в Польшу из Беларуси, одного из них нашли мертвым. Видео

В субботу ночью, 13 ноября, около 1:00 группа людей пыталась пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Инцидент произошел в районе села Вулька Тереховская.

Там собралось около сотни мигрантов, которые хотели сломать забор на границе. Об этом пишет местное издание Onet Wiadomości (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место происшествия вызвали полицию. Увидев правоохранителей, на глазах у них, а также военных и пограничников, мигранты отошли от забора и направились вглубь леса.

Отметим, что вчера неподалеку от Вульки Тереховской среди деревьев обнаружили тело молодого гражданина Сирии. На месте ЧП проводились следственные действия, однако точная причина смерти парня пока не установлена. Об этом сообщили на странице полиции Подлясья в Twitter.

Вместе с тем, польские правоохранители в пятницу, 12 ноября, задержали троих людей, которые помогали мигрантам пересекать границу. Двое граждан Украины и один поляк перевезли 20 человек, попавших в Польшу незаконным путем.

#Polish Interior Ministry claims that a large camp is being erected on the #Belarusian side of the border. pic.twitter.com/k7uTJhQy4C