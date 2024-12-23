Вход произошел из аккаунта высочайшего уровня: в Раде озвучили версии кибератаки на госреестры

Масштабная кибератака на государственные реестры Министерства юстиции Украины была хорошо и системно подготовленной, а вход произошел из одного из аккаунтов наивысшего уровня. Причиной мог быть как фишинг (получение конфиденциальных данных обманом), так и подкуп работников, которые имели доступ к реестрам.

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Такое мнение озвучил Александр Федиенко, глава подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Нардеп 23 декабря прокомментировал ситуацию для "Радио Свобода".

Ему неизвестно, что именно произошло. Возможно, что кто-то завербовал работника этого учреждения, организовал многоуровневый механизм и подбросил какую-то флешку.

"Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, возможно, работающих с закрытым контуром, дистанционно, что, в принципе, запрещено. Потому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую можно было сделать с учетом достаточной системной организации", – сказал Федиенко.

По его информации, базы данных удалось сохранить. Если это так, то, как предположил парламентарий, где-то через неделю-две реестры начнут "постепенно-постепенно восстанавливаться".

Напомним, вечером 19 декабря в Минюсте заявили о самой масштабной вражеской кибератаке на госреестры за последнее время. Целью россиян было нарушение работы критически важной инфраструктуры Украины.

За кибератакой, скорее всего, стоят хакеры, связанные с разведкой ГРУ РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В министерстве надеются, что возобновление начнется уже с 23 декабря с наследственных реестров. А в ближайшие две недели будет восстановлено полное функционирование госреестров.

– О том, какие услуги не доступны украинцам из-за хакерской атаки РФ, читайте в нашем материале по ссылке.

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