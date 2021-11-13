Монастырский: миграционный кризис в Беларуси – часть гибридной войны Путина

Кризис с мигрантами на польско-белорусской границе спровоцирована президентом России Владимиром Путиным. Он является частью гибридной войны.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 12 ноября заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он подчеркнул, что ситуация была создана искусственно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Он напомнил, что в 2015 году, когда в Сирии и Ираке шли боевые действия, люди бежали, спасая свои жизни. Но в нынешней ситуации таких угроз нет.

"Мы видим искусственно спровоцированный кризис. Его автор – Путин, и это часть гибридной войны и агрессии", – сказал глава МВД.

По словам Монастырского, целью является не только Польша, а весь Европейский Союз.

Отметим, что ситуация с мигрантами критично накалилась на границе между Польшей и Беларусью 8 ноября. Беженцы пытались прорвать границу с Польшей, сломав силой заграждение, но были остановлены польскими силовиками, применившими газ.

О том, что происходит на белорусско-польской границе и угрозах для Украины, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство взрослых украинцев высказались против того, чтобы наша страна принимала мигрантов.