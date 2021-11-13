Польша планирует оградиться от Беларуси пятиметровым забором

Польша планирует возвести на границе с Беларусью более прочное ограждение до конца июня-2022. Правительство также не исключает закрытия двух погранпереходов и ж/д движения на польско-белорусской границе.

Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский в интервью на радиостанции RMF FM. Министр подчеркнул, что нападения и попытки прорывов мигрантов были спровоцированы непосредственно беларусскими спецслужбами.

Ответные действия польской стороны представитель правительства назвал продуманными и адекватными.

"Мы действуем решительно, но не эмоционально. Мы адекватно отреагируем на ситуацию. Наши действия сильные, но оборонительные. Мы не зациклены на агрессии", – подчеркнул Каминьский.

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Он рассказал, что конкретный план у правительства уже есть. Новое заграждение будет достигать 180 км длины и 5 м высоты, при этом общая протяженность границы страны с РБ – 418 км. Каминьский отметил, что на пограничной территории вдоль реки Буг будут использоваться другие способы защиты.

Отметим, что до этого Польша поставила на границе колючую проволоку, но этого оказалось не достаточно.

Кроме того, у польских пограничников теперь появится "очень профессиональное оборудование".

"Это не будет забор, это будет инженерное заграждение, дополнительно оснащенное современной электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами мониторинга", – сказал министр.

Предварительно, сооружение и специальное оборудование обойдутся Польше в 1,615 млрд злотых (около $414 млн).

Отметим, что 9 ноября Польша закрыла пограничный переход в Кузнице из-за наплыва нелегальных мигрантов. Министр не исключил, что временно закрытых пунктов пропуска может быть больше.

Напомним:

События, связанные с мигрантами-курдами на польско-белорусской границе, разгораются с 8 ноября.

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко устроил Европейскому Союзу новый миграционный кризис, превратив свою страну в "коридор свободы" на пути беженцев в Польшу, Литву и Латвию.

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил: ситуация спровоцирована президентом РФ Владимиром Путиным и является частью гибридной войны.

Подробнее о том, что происходит на белорусско-польской границе, – читайте тут.

Как писал OBOZREVATEL, в Польше считают, что из-за ситуации с мигрантами милитаризация приграничной зоны Беларусью может разворачиваться по мягкому, жесткому сценариям или же, в крайнем варианте, – спровоцировать подключение к событиям России.