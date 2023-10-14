МИД Израиля в последний момент отозвало разрешение на выезд граждан Украины из сектора Газа, – Лубинец

Министерство иностранных дел Израиля в последний момент отозвало разрешение на выезд граждан Украины из сектора Газа. Это произошло всего за два часа до выезда.

Причины такого решения пока неясны. Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, сейчас 243 граждан нуждаются в эвакуации, но эта цифра, как ожидается, будет расти.

"Вчера было разрешение на эвакуацию граждан Украины. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение. Уже есть официальное заявление от нашего МИД, наш посол направил официально ноту протеста", – сказал он.

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Омбудсмен добавил, что украинская сторона не понимает, почему не разрешают эвакуацию украинцев, как и остальных иностранцев.

"Мы не понимаем, почему не разрешают эвакуацию гражданам Украины, как и остальным гражданам иностранных государств. Тем более что все настаивают на том, что в первую очередь эвакуацию пригласили женщины и дети", – отметил Лубинец.

Он отметил, что сам пункт пропуска "Рафах" со стороны Египта открыт.

"Фактически от Израиля мы просим, чтобы этот пункт пересечения был безопасен и его просто не бомбили. От палестинцев и власти Палестины мы просим, чтобы просто разрешили выйти нашим гражданам, а египетские власти – просто их пропустили, приняли. Такой, знаете, треугольник – три страны, между собой, мы понимаем, они сейчас не общаются – Палестина, сектор Газа и Израиль. Здесь свои отношения…", – сказал Лубинец.

Кроме того, он подчеркнул, что " происходящее сейчас в Газе уже надо называть гуманитарной катастрофой". Там не просто отключен свет, проблемы с водой, едой, лекарствами, там также нет уже мобильной связи, в частности, и с украинцами.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль : на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

14 октября начался восьмой день войны в Израиле. Утром ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал главу ВВС ХАМАС. Он, полагают в израильской армии, принимал непосредственное участие в организации террористической атаки на Израиль 7 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные 13 октября вошли в сектор Газа для проведения "локальных рейдов". Там они обнаружили останки пропавших без вести после атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что военные преступления ХАМАС в Израиле подпадают под юрисдикцию суда в Гааге.

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