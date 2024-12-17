Манипуляция общественным мнением и не только: Россия развернула операцию по дискредитации новой администрации США

Россия активизировала операцию, направленную на дискредитацию новой администрации США и ее миротворческих намерений в контексте войны в Украине. Кремль пытается подорвать усилия Дональда Трампа по завершению российско-украинского конфликта, используя дезинформацию и манипулятивные методы.

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Об этом пишет издание Nowiny Polskie. Отмечается, что цель России состоит в том, чтобы взорвать авторитет Трампа и посеять сомнения в доверии к украинскому руководству.

Как пишет "Бел Новости", Кремль пытается произвести впечатление, что Трамп поручил проверку возможных злоупотреблений американской помощью со стороны Владимира Зеленского через Кеша Пателя, кандидата в директора ФБР.

Согласно информации The Washington Post, кампанией руководит Сергей Кириенко, первый замглавы Администрации президента РФ. Он создал две группы для работы в сфере дезинформации, в которые также вовлечены российские медийщики, агенты АНО "Диалог", "Студия Артемия Лебедева", специалисты по информационно-психологическим операциям и другие участники.

Россия применяет сложные методы, включая искажение содержания статей международных СМИ, вырыв фраз из контекста и фабрикацию фейков. Для противодействия таким методам необходимы санкции для привлеченных лиц и компаний, маркировка недостоверной информации в социальных сетях и развенчание фейковых утверждений.

Напомним, страна-агрессор Россия продолжает гибридную войну против всего мира. Доказано, что она потратила не менее 69 миллионов евро на финансирование широкомасштабной кампании по пропаганде и вмешательству, направленной на Болгарию и Румынию.

Руководство американской технологической компании Meta Platforms заявило, что за год было разоблачено около 20 операций скрытого влияния. При этом основным источником враждебной онлайн-активности по-прежнему остается Россия.

Напомним, в Федеральном бюро расследований США сообщили, что Россия и другие иностранные противники Штатов проводили операции влияния, связанные с выборами американского президента. Они были направлены на подрыв общественного доверия к честности выборов в США и разгар разногласий среди американцев.

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