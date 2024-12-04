Главный источник активности – Россия: в Meta рассказали, сколько операций скрытого влияния разоблачили за год

Руководство американской технологической компании Meta Platforms заявило, что в течение года разоблачили около 20 операций скрытого влияния. При этом основным источником враждебной онлайн-активности по-прежнему остается Россия.

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Несмотря на многочисленные попытки РФ, опасения по поводу фальсификаций с использованием искусственного интеллекта, искажающих результаты выборов, в 2024 году не оправдались. Об этом заявил президент по глобальным вопросам компании Meta Platforms, управляющей Facebook, Instagram и WhatsApp Ник Клегг, сообщает The Guardian.

По его словам, в ходе операций по оказанию скрытого влияния крайне редко использовался искусственный интеллект. В то же время компания Meta, у которой более 3 миллиардов пользователей, пришлось отклонить чуть более 500 тыс. запросов на создание изображений Дональда Трампа и Камалы Харрис, Джей Ди Вэнса и Джо Байдена с помощью собственных инструментов искусственного интеллекта. Большинство таких попыток было предпринято за месяц до проведения президентских выборов в США.

Экспертам по безопасности Meta пришлось заняться новой операцией по борьбе с использованием поддельных аккаунтов для манипулирования общественными дебатами. Инциденты скоординированного неаутентичного поведения включали российскую сеть, использующую десятки аккаунтов Facebook и фиктивных новостных сайтов для атаки на людей в Грузии, Армении и Азербайджане.

Еще одна операция была проведена в России, где искусственный интеллект применялся для создания сайтов с фейковыми новостями с использованием таких брендов, как Fox News и Telegraph, чтобы попытаться ослабить поддержку Запада для Украины. Также россияне использовали франкоязычные сайты с фейковыми новостями для продвижения роли России в Африке.

В целом Россия остается главным источником тайных операций влияния, которые в Meta пресекли. В общей сложности с 2017 года было пресечено 39 сетей. Следующими по частоте источниками иностранного вмешательства, обнаруженными Meta, являются Иран и Китай.

Напомним, в Федеральном бюро расследований США проинформировали, что Россия и другие иностранные противники Штатов проводили операции влияния, связанные с выборами американского президента. Они были направлены на подрыв общественного доверия к честности выборов в США и разжигание разногласий среди американцев.

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