На дезинформацию было направлено 69 млн евро: в Болгарии и Румынии раскрыли кампанию российской пропаганды

Страна-агрессор Россия продолжает гибридную войну против всего мира. Доказано, что она потратила как минимум 69 миллионов евро на финансирование широкомасштабной кампании по пропаганде и вмешательству, нацеленной на Болгарию и Румынию.

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Об этом сообщает группа болгарских экспертов по кибербезопасности BG Elves. И указанная сумма – это лишь то, что сейчас можно доказать, а настоящие размеры еще предстоит осознать, подчеркивают специалисты.

Дело в том, что деньги переводились небольшими транзакциями, которые трудно обнаружить. Суммы переводов не превышали 5000 евро. В BG Elves есть документы, связывающие эти денежные потоки с компаниями и лицами, работающими как в Болгарии, так и в Румынии, с целью манипулирования общественным мнением.

"Целью было распространить российское влияние и продвигать ультраправые нарративы в двух странах", – отмечают эксперты по кибербезопасности. Обнаруженные документы они уже передали в соответствующие службы Болгарии, Румынии, Великобритании и Украины.

Специалисты подчеркивают сложность схемы, действовавшей годами – как минимум с 2010 года.

Эксперты BG Elves обнаружили следы российских доменов, стоящих по схеме манипулирования мнением общества.

"Многие из них были ребрендингованы, чтобы выглядеть законными, однако в системе все еще остались старые российские домены. Система базируется на арендованных серверах в Нидерландах и Германии. Программа Adnow сыграла значительную роль в распространении пропаганды", – отмечают в BG Elves.

В частности, в Adnow использовали алгоритмы сбора информации об отдельных людях, причем эти скрипты "создавали детальные профили реальных личностей с обозначениями пола, местонахождение и даже с отпечатками пальцев и оценками жестокости" (show brutal rate) для адаптации пропаганды к отдельным людям.

Кроме пропаганды Adnow занимается распространением брутальной и незаконной рекламы. В любом случае, конечной целью операции по сбору информации является манипулирование пользователями, утверждают в BG Elves.

"Все это лишь верхушка айсберга. Потому что на самом деле активность стоящих за схемой людей возросла в таких масштабах, о которых мы даже не догадываемся. Мы зафиксировали использование всех видов распространения пропагандистского контента. Авторство у них у всех одно - "братья" россияне", – подчеркивают в BG Elves.

Как сообщал OBOZ.UA, Высший совет обороны Румынии рассекретил документы о предвыборной кампании ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску, победившего в первом туре выборов и пообещавшего, что прекратит помощь Украине в случае своей окончательной победы.

Выяснилось, что популярность Джорджеску обусловлена агрессивной кампанией России в соцсети TikTok, и она резко выросла за две недели до голосования.

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