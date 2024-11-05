В Федеральном бюро расследований США проинформировали, что Россия и другие иностранные противники Штатов проводят дополнительные операции влияния, связанные с выборами американского президента. Они направлены на подрыв общественного доверия к честности выборов в США и разжигание разногласий среди американцев.

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Об этом говорится в совместном заявлении ФБР, Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Офиса директора Национальной разведки. Они ожидают, что эта деятельность усилится в день выборов и в ближайшие недели после него.

Отмечалось, что иностранное влияние будет сосредоточено на "колеблющихся" штатах. В 2024 году их семь – это Пенсильвания, Мичиган, Невада, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия и Аризона.

Россию в Штатах назвали наиболее активной угрозой. Субъекты влияния, связанные с ней, продуцируют видео и фейковые статьи, чтобы подорвать легитимность выборов, внушить в избирателей страх касательно избирательного процесса, а также распространить нарратив, что американцы применяют насилие друг против друга из-за разных политических предпочтений.

"Эти усилия могут спровоцировать насилие, в том числе против должностных лиц избирательных органов. Мы ожидаем, что российские субъекты выпустят дополнительный сфальсифицированный контент на эти темы ко дню выборов, а также в дни и недели после закрытия избирательных участков", – говорится в сообщении.

Иран также остается серьезной угрозой в вопросе внешнего влияния на выборы в США, говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, Politico пишет, что если бы Кремль мог бы проголосовать на американских выборах, нет никаких сомнений, что он проголосовал бы за хаос. Несмотря на распространенное мнение, что российский диктатор Владимир Путин поддерживает Дональда Трампа в выборах президента США, реальность такова, что ни один из кандидатов не сможет в полной мере удовлетворить интересы Москвы.

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