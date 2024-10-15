'Лживые российские нарративы': в МИД Украины отрицали 'снабжение оружия африканским террористам'

В министерстве иностранных дел Украины возразили, что страна передает беспилотники повстанцам-туарегам в борьбе с "вагнеровцами" в Мали. Появившиеся в западных СМИ данные в украинском ведомстве назвали "лживыми российскими нарративами".

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На сайте МИД в понедельник, 14 октября, подчеркнули, что Украина также отрицает обвинения со стороны чиновников Республики Мали и Республики Нигер, в якобы причастности нашего государства к "сотрудничеству с террористами" и "поставке террористам вооружения и предоставлению им информации".

Такие обвинения в ведомстве назвали "надуманными и ничем не обоснованными предположениями".

"В этом контексте отвергаем также все обвинения в адрес Украины в якобы причастности нашего государства к попаданию в регион Сахеля вооружения и военной техники, поставляемой Украине ее союзниками для противодействия продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что западные партнеры не нашли ни одного случая нецелевого использования предоставленного Украине вооружения и военной техники с начала полномасштабного вторжения России.

Правительства Мали и Нигера призвали прекратить распространение неправдивой информации, повторяющей "лживые нарративы пропаганды государства-агрессора России, направленные на дискредитацию Украины".

"Украина остается настроенной для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений со всеми государствами Африки на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения к суверенитету и территориальной целостности стран в международно признанных границах, неукоснительного соблюдения международного права, Целей и Принципов Устава ООН" , – подытожили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, французская газета Le Monde написала, что начиная с лета 2024 года повстанцы-туареги по движению CSP в Мали якобы используют украинские БПЛА против малийской армии и подразделений ППК "Вагнер".

Ранее западноафриканская страна Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Местная хунта обиделась в поддержку Киевом действий повстанцев-туарегов, разгромивших колонну малийских военных и российских наемников ППК "Вагнера".