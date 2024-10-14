'Изменяет баланс сил': Украина помогает повстанцам-туарегам в борьбе с 'вагнеровцами', идут поставки БПЛА – Le Monde

Начина с лета 2024 года повстанцы-туареги из движения CSP в Мали используют украинские беспилотники против малийской армии и поддерживающих ее подразделений ЧВК "Вагнер". Таким образом у них есть возможность наносить удары с воздуха, как и у их противника, что может изменить, как они надеются, баланс сил на земле.

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Об этом пишет французская газета Le Monde. Как говорится в статье, использование украинских дронов туарегами больше не является тайной и "даже стало предметом гордости для повстанцев, которые воюют с малийской хунтой и ее российскими помощниками из группы Вагнера".

Туареги получают выгоду от "сдержанной, но решительной поддержки со стороны Киева".

В последние недели каждая атака БПЛА на военную базу на севере Мали транслировалась в соцсетях и приветствовалась сторонниками туарегов, пишет Le Monde.

"Основной посыл заключается в том, что теперь у повстанцев есть возможности для нанесения ударов с воздуха, как и у их врагов. Это оборудование может изменить – или они на это надеются – баланс военной мощи на земле", – говорится в материале.

В частности, утром 4 октября небольшие БПЛА сбросили взрывчатку на армейский лагерь в Гундаме в регионе Тимбукту, где базируются войска "Вагнера".

По словам представителя движения CSP, в результате были убиты "по меньшей мере девять наемников" из российской группировки.

В сентябре аналогичные атаки уже были направлены на тот же лагерь в Гундаме, а также на Лере, в 150 км к юго-западу, где также размещены "вагнеровцы".

Принцип действия у всех атак одинаков: легкие квадрокоптеры, оснащенные самодельной системой сброса, сбрасывают небольшой объем взрывчатки с воздуха, а затем покидают территорию.

Впервые туареги осуществили удары с использованием БПЛА в конце июля во время битвы за Тин-Зауатин, город на крайнем севере Мали, граничащий с Алжиром.

Они устроили засаду на колонну вооруженных сил Мали и "Вагнера" посреди пустыни, нанеся российской группировке ее наибольшее поражение с момента развертывания в Африке в 2017 году.

По данным CSP, в ходе боев погибло не менее 84 "вагнеровцев" и 47 малийских солдат.

"Победа стала своего рода местью для повстанцев, которых в ноябре 2023 года вытеснили из их оплота Кидаль, во многом благодаря поддержке турецких беспилотников Bayraktar TB2 малийской армии", – говорится в статье.

По данным Le Monde, сотрудничество между украинской военной разведкой и туарегами-повстанцами началось в начале 2024 года.

Несколько повстанцев отправились в Украину для обучения по изготовлению и применению БПЛА. Также в Сахель ездили украинские специалисты.

В то же время лидеры повстанцев отвергают украинское происхождение беспилотников, утверждая, что приобрели их на черном рынке в Ливии.

"Это позволяет нам лучше отслеживать перемещение противника и наносить ему удары с воздуха. Это может изменить все", – заявил командир CSP.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле повстанцы в Мали заявили о ликвидации группы наемников "Вагнера". Вместе с ними у границы с Алжиром были убиты и ранены десятки солдат малийской хунты.