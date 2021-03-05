Лукашенко заявил, что Украина "рухнула", а Беларусь держится

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что слухи о наличии у него дворца распускают, чтобы "обезглавить" его страну в политическом плане. По его словам, ранее таким же образом якобы удалось добиться "падения" Украины.

Своими размышлениями подсанкционный политик поделился во время визита на завод "Мотовело" 5 марта. Ролик с его спичем опубликовали на Telegram-канале "Пул первого". Общаясь с рабочими, Лукашенко заявил, что ему якобы принадлежит только родительский дом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Четверть века я президентом работаю. И если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому, если кто-то найдет дворец Лукашенко – сразу же заселяйтесь", – высказался Лукашенко.

Он добавил, что его противники якобы хотят раскачать народ, а для этого необходимо что-то скандальное против власти. Таким образом оппозиция надеется "снести ей голову".

"А голова – это президент. Вот и вся их политика. У меня есть "дворец". По-моему, 7 на 8 домик, где я вырос с матерью. Вот – это мой "дворец". Все. Все остальное принадлежит государству. Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится", – заявил Лукашенко.

"Они же прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", – резюмировал нелегитимный белорусский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко сравнил Беларусь с квартирой, а Россию с целым этажом жилого дома. Самопровозглашенный белорусский президент отметил, что его страна и РФ якобы не видят необходимости в полном слиянии и создании единых органов управления.