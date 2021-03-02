Лукашенко высказался о слиянии Беларуси с Россией

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил убеждение, что его страна и Россия не нуждаются в слиянии и создании единых органов управления. Такой "союз" он сравнил с домом, где "Беларусь – это квартира, а Россия – целый этаж".

Такими мыслями политик поделился во время совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере 2 марта. Видео с мероприятия обнародовал пропагандистский Telegram-канал "Пул первого".

"Мы в дружеской, абсолютно дружественной атмосфере подошли к итогам переговоров в рамках "союзного государства". Я сказал, как мы видим ее. Мы, белорусы, живем в своей квартире, она небольшая. И Россия, огромная Россия, живет... ну, может, не в квартире, как я говорил, а на всем этаже. И мы суверенные и независимые государства", – высказался Лукашенко.

Комментируя разговоры о необходимости либо объединения Беларуси с РФ или наоборот, либо даже "слияния стран" с созданием единых органов управления, он заявил, мол, мир настолько изменился, что "было бы просто глупо даже работать в этом направлении".

По словам Лукашенко, сейчас это "абсолютно не нужно", ведь, "существующая как суверенное независимое государство, Беларусь может выстроить более мощную систему отношений", чем та, которая существует в самой России на уровне отдельных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сентябре 2019 года российские СМИ обнародовали информацию, что Россия и Беларусь могут создать новое конфедеративное государство до 2022 года.

Глава РФ Владимир Путин также дал поручение федеральным органам исполнительной власти страны проработать вопрос синхронизации законодательства России и Беларуси в различных сферах.

По данным социологических исследований, в Беларуси уменьшилось количество граждан, которые поддерживали тогда создание "союзного государства" с Россией.

В декабре 2019-го по итогам своей встречи Лукашенко и Путин признали, что объединению РФ и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогах.

Вскоре в Беларуси поставили ультиматум России о создании "союзного государства": ни о каком объединении не может идти речи, пока не будут решены вопросы с нефтью.