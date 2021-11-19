Лукашенко хочет, чтобы польские пограничники открыли огонь по мигрантам, – Мартынова

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко использует для атак на польскую границу не мигрантов из стран Ближнего Востока, а специально обученных боевиков. Цель провокации – вынудить польских пограничников открыть огонь.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделала белорусский блогер, оппозиционер Татьяна Мартынова. Она добавила, что на видео атаки польской границы 16 ноября можно различить специфическое оружие, которое используют боевики – болас (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По словам Мартыновой, атакующие границу очень похожи друг на друга и демонстрируют навыки, которые невозможно приобрести за короткое время.

Видео дня

"Если вы посмотрите кадры, которые сняты на границе, но только внимательно, хорошо приблизите, посмотрите не один раз, а несколько, вы заметите одну очень интересную вещь: что польскую границу атакуют очень похожие друг на друга мигранты", – сказала она.

"Их число не очень большое. Тысячи, охе*евшие от того, что происходит, стоят сзади, а вот эти – специально обученные, подготовленные спецслужбами Беларуси боевики – штурмуют границу. Посмотрите, там был человек с боласом", – обратила внимание Мартынова.

В этом контексте она добавила, что болас – метательное оружие, состоящее из веревки и связки камней. Его невозможно освоить за один день: "Учиться, как применять это оружие – а это реально таки оружие, – надо долго и нудно".

"Есть очень точные моменты, на которые мы должны обращать внимание. Все на самом деле может выглядеть как несколько стадий, и вчера Лукашенко добивался того, чтобы поляки открыли огонь", – убеждена блогер.

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