Палаточный лагерь на КПП и новая попытка прорыва: что происходит на границе Беларуси с Польшей. Фото и видео

Нелегальные мигранты на польско-белорусской границе продолжают "блокаду" пограничного пункта "Брузги" – там они обустроили палаточный лагерь. А на участке границы в районе села Стажина (Польша) группа мигрантов предприняла попытку силового штурма.

Так, около Стажины, как сообщает в Twitter Подляская полиция, атаку мигрантов удалось остановить. Во время штурма они кидали в правоохранителей камнями. Один из них попал в каску полицейского.

Как говорится в сообщении, попытка штурма была неудачной – группу из 16 человек удалось остановить.

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В то же время, в КПП "Брузги", который ранее мигрантам также не удалось атаковать, они устроили лагерь для ночевки. Нелегалы разложили на проезжей части, прямо на асфальте, палатки и спальники, передает APnews в Telegram.

На опубликованных кадрах показано, что мигранты одели теплые вещи и собираются так ночевать. Некоторые разжигают костры.

"Для ночлега мигранты сбиваются в большие группы. Тепла нет, а вот освещения теперь – предостаточно: десятки прожекторов позволяют журналистам круглосуточно снимать происходящее", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на белорусской стороне закрытого пограничного перехода в районе польского города Кузница собрались 3,5 тыс. мигрантов. Они покинули палаточный городок и готовились штурмовать КПП "Брузги", с этой целью уже устроили дымовую завесу.