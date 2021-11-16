Мигранты не отступают от границы Беларуси с Польшей: всю ночь жгли костры. Фото и видео

Тысячи беженцев устроили ночлег на границе Беларуси с Польшей после штурма КПП "Брузги" 15 ноября. Накануне они составили палатки и, с женщинами и детьми впереди, направились в сторону пограничного перехода Кузницы. Там мигранты разбили новый лагерь и всю ночь жгли костры.

Польские силовики продолжают держать оборону и контролируют ситуацию. Тем временем в Евросоюзе заявили, что мигранты должны получить гумпомощь и вернутся в страны происхождения, поскольку дорога в ЕС не пролегает через Беларусь.

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06:00 – по словам представителя Подлясской полиции Томаша Крупы, пограничный переход на белорусской стороне был заполнен мигрантами, после штурма границы беженцы устроили ночлег рядом с Кузницей.

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"На первой линии, прямо у границы с Польшей, были женщины с детьми, и мужчины. Сзади стояли вооруженные сотрудники белорусских служб", – рассказал он в комментарии Wirtualna Polska, добавив, что белорусы, скорее всего, не позволяют иностранцам покидать это место.

07:00 – при этом ночью белорусские силовики рушили забор на границе, сообщает Telegram-канал NEXTA. Было опубликовано видео, на котором видно, как человек в камуфляжной форме ломал ограждение.

08:00 – в Министерстве обороны Польши утверждают, что белорусские силовики помогали мигрантам пересечь границу. Так, 15 ноября было зафиксировано 224 попытки проникнуть на территорию страны. Самую массовою атаку – на участке, который охраняет пост в Дубиче-Церкевне (граничит с Брестской областью). Там штурмовать границу пыталась группа из ста мигрантов, но штурм отбили.

09:00 – глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выразил уверенность, что беженцы, которые пытаются прорваться в ЕС, должны получить гуманитарную помощь и вернуться в страны происхождения.

"Дорога в Евросоюз не пролегает через Беларусь. Наши делегации по всему миру, особенно в наиболее пораженных странах, распространяют эту информацию, чтобы предотвратить обман людей и превращение их в своеобразный инструмент, оружие для достижения политических целей. Это незаконно... Люди, попавшие в ловушку этой досадной схемы, должны получить необходимую помощь", – заявил он на пресс-конференции 15 ноября по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

Боррель отметил, что кризис с мигрантами был создан искусственно, а ответственность за происходящее 100% лежит на Беларуси.

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