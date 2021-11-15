Мигранты начали штурм границы Беларуси с Польшей, силовики стягивают водометы. Фото и видео

Днем 15 ноября огромная толпа мигрантов предприняла попытку штурма КПП "Брузги" в Гродненской области одноименной области Беларуси на границе с Польшей. Сотни людей насильно начали прорывать пограничный забор.

Польские правоохранители стянули к месту событий водометы. Тогда как белорусские пограничники "не возражали, чтобы забор был сломан", сообщают местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что колонна нелегальных беженцев в сопровождении белорусских силовиков отправилась из стихийного лагеря в сторону пограничного перехода "Брузги". Через границу их не пропускали.

Видео дня

Толпа растянулась на километр. И пока некоторые люди только покидали свои палатки, те, что были впереди, начали ломать ограждение из колючей проволоки на польской границе.

Перед этим мигранты устроили давку и сломали часть забора на белорусской стороне.

Официальный представитель Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский заявил, мол, беженцы "подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любым событиям". По его словам, "надеясь на положительный исход ситуации", утром они собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки, а уже к полудню самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении КПП.

"Во главе колонны – женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев", – выразил уверенность Бычковский.

Со своего заместителя главы Министерства внутренних дел Польши Мацей Васик написал в Twitter о тысячах мигрантов, которые движутся к их границе. Он заверил, что польские службы готовы к любому сценарию.

Как сообщал OBOZREVATEL: