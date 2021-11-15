Мигранты начали штурм границы Беларуси с Польшей, силовики стягивают водометы. Фото и видео
Днем 15 ноября огромная толпа мигрантов предприняла попытку штурма КПП "Брузги" в Гродненской области одноименной области Беларуси на границе с Польшей. Сотни людей насильно начали прорывать пограничный забор.
Польские правоохранители стянули к месту событий водометы. Тогда как белорусские пограничники "не возражали, чтобы забор был сломан", сообщают местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что колонна нелегальных беженцев в сопровождении белорусских силовиков отправилась из стихийного лагеря в сторону пограничного перехода "Брузги". Через границу их не пропускали.
Толпа растянулась на километр. И пока некоторые люди только покидали свои палатки, те, что были впереди, начали ломать ограждение из колючей проволоки на польской границе.
Перед этим мигранты устроили давку и сломали часть забора на белорусской стороне.
Официальный представитель Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский заявил, мол, беженцы "подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любым событиям". По его словам, "надеясь на положительный исход ситуации", утром они собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки, а уже к полудню самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении КПП.
"Во главе колонны – женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев", – выразил уверенность Бычковский.
Со своего заместителя главы Министерства внутренних дел Польши Мацей Васик написал в Twitter о тысячах мигрантов, которые движутся к их границе. Он заверил, что польские службы готовы к любому сценарию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в США заявили, что эксплуатацией мигрантов у границ Польши нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Речь идет о накоплении российских войск.
В Украине предупреждают, что обострение ситуации с нелегальными мигрантами может послужить поводом для введения чрезвычайного положения на приграничных зонах с Беларусью.
Тем временем с 13 ноября по 12 декабря Латвия проведет военные учения в регионе Латгалия, недалеко от белорусской границы. В них примут участие 3000 представителей вооруженных сил страны.
О том, чем ситуация на белорусско-польской границе угрожает Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в нашем материале.