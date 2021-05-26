Лукашенко обзывал Протасевича и пугал Запад мировой войной: что наговорил 'президент' в обращении

В среду, 26 мая, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что перехват самолета Ryanair был законным. При этом находящегося на борту журналиста, основателя NEXTA Романа Протасевича он назвал террористом.

OBOZREVATEL собрал главные заявления незаконно избранного главы государства, который врал об Украине, рассказывая о нищете и голодающих украинцах.

Лукашенко сказал, что в случае с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске он действовал законно, "защищая людей по всем международным правилам". Якобы сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.

"Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день "минируют" то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации", – говорил он.

Лукашенко заявил, что задержанный Протасевич работал на иностранные спецслужбы и является террористом. К тому же он обвинил журналиста в убийствах в Украине.

"Пусть западные защитники ответят: на какое спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?" – сказал он.

Говоря о задержании Протасевича после экстренной посадки пассажирского самолета, он подчеркнул, что методы могут показаться чрезмерно жесткими, но в нынешних условиях по-другому нельзя.

"Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны", – высказался Лукашенко.

Лукашенко выдал фейк о якобы тотально нищете в Украине и голодных людях. По его словам, счет нуждающихся в еде идет на миллионы. Он также солгал что из Украины якобы даже вывозят на Запад плодородную почву.

"Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем", – заявил нелегитимный глава соседней страны.

По словам Лукашенко, санкции со стороны Запада против Беларуси – месть за то, что власти страны своевременно сумели предотвратить государственный переворот и разоблачить иностранных агентов.

Лукашенко сказал, что сейчас Беларусь находится в состоянии гибридной войны, которую ей объявили западные лидеры, однако это не помешает стране "двигаться в верном направлении".

"Мы страна гордых людей с острым чувством справедливости. Именно поэтому у них ничего не получилось с санкциями, теперь они хотят нас просто убить. Недоброжелатели извне переступили множество "красных линий" человеческой морали и здравого смысла. Мы на пороге даже не холодной, а ледяной войны", – рассказывал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться здесь.