Протасевичу приписали службу в 'Азове' на Донбассе: в Bellingcat раскрыли правду

Основателю Telegram-канал NEXTA Роману Протасевичу, который освещал протесты против режима Александра Лукашенко и был признан в Беларуси экстремистским, теперь приписывают еще и службу в батальоне "Азов". А также участие в его складе в войне на Донбассе.

Журналист, инцидент из задержанием которого 23 мая в Минске спровоцировал международный скандал, сейчас находится в СИЗО. Провластные белорусские СМИ распространяют новые слухи о нем, при этом расследователь Bellingcat разоблачил заявления о якобы прохождении белорусом военной подготовки на территории Украины.

Так, в сети появилась информация, что в 2014 году Роман Протасевич принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Там он якобы вступил в полк "Азов", где "прошел спецподготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, рукопашному бою, диверсионно-подрывной работе и штурмовым действиям".

Журналист Григорий Азаренок на телеканале СТВ заявил, мол, уже зимой 2015-го парень дослужился до заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты. Ко всему прочему в сети распространили обложку газеты "Азова" – "Черное солнце" за июль 2015 года, на которой якобы изображен Протасевич.

Последняя оказалась подделкой. Так, журналист международной группы расследователей Bellingcat Алексей Кузьменко проверил фотографию на фотошоп с помощью специального сервиса. В своем Twitter он отметил, что обложка была явно отредактирована, пропущена через фильтр, но манипуляции, примененные к фото, похоже, соответствуют тому, как обрабатывались другие обложки "Черного солнца" в то время.

"Кроме того, в Украине заявляют, что Протасевич был с "Азовом" в качестве журналиста. Пока никаких утверждений и доказательств того, что он воевал с "Азовом", нет", – подчеркнул Кузьменко.

Известно, что Протасевич не скрывал, что год был в зоне АТО как журналист-фрилансер. Об этом он рассказывал в интервью Юрию Дудю в 2020-м. Также говорил, что был на Майдане во время Революции Достоинства в Украине.

По словам Романа, там он пробыл всего неделю, так как потом "Беркут разбил ему голову". Журналист утверждал, что в столкновениях не участвовал и "камни не бросал".

Напомним: белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. О всех деталях произошедшего и реакции мировой общественности читайте в материале.

Украина и другие страны стали останавливать авиаперелеты над территорией Беларуси из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста.

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