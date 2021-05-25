Протасевичу приписали службу в "Азове" на Донбассе: в Bellingcat раскрыли правду

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Протасевичу приписали службу в 'Азове' на Донбассе: в Bellingcat раскрыли правду

Основателю Telegram-канал NEXTA Роману Протасевичу, который освещал протесты против режима Александра Лукашенко и был признан в Беларуси экстремистским, теперь приписывают еще и службу в батальоне "Азов". А также участие в его складе в войне на Донбассе.

Журналист, инцидент из задержанием которого 23 мая в Минске спровоцировал международный скандал, сейчас находится в СИЗО. Провластные белорусские СМИ распространяют новые слухи о нем, при этом расследователь Bellingcat разоблачил заявления о якобы прохождении белорусом военной подготовки на территории Украины.

Так, в сети появилась информация, что в 2014 году Роман Протасевич принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Там он якобы вступил в полк "Азов", где "прошел спецподготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, рукопашному бою, диверсионно-подрывной работе и штурмовым действиям".

Журналист Григорий Азаренок на телеканале СТВ заявил, мол, уже зимой 2015-го парень дослужился до заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты. Ко всему прочему в сети распространили обложку газеты "Азова" – "Черное солнце" за июль 2015 года, на которой якобы изображен Протасевич.

Обложка газеты "Черное солнце", на которой якобы изображен Протасевич

Последняя оказалась подделкой. Так, журналист международной группы расследователей Bellingcat Алексей Кузьменко проверил фотографию на фотошоп с помощью специального сервиса. В своем Twitter он отметил, что обложка была явно отредактирована, пропущена через фильтр, но манипуляции, примененные к фото, похоже, соответствуют тому, как обрабатывались другие обложки "Черного солнца" в то время.

"Кроме того, в Украине заявляют, что Протасевич был с "Азовом" в качестве журналиста. Пока никаких утверждений и доказательств того, что он воевал с "Азовом", нет", – подчеркнул Кузьменко.

Скриншот фото

Известно, что Протасевич не скрывал, что год был в зоне АТО как журналист-фрилансер. Об этом он рассказывал в интервью Юрию Дудю в 2020-м. Также говорил, что был на Майдане во время Революции Достоинства в Украине.

По словам Романа, там он пробыл всего неделю, так как потом "Беркут разбил ему голову". Журналист утверждал, что в столкновениях не участвовал и "камни не бросал".

Скриншот

Напомним: белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. О всех деталях произошедшего и реакции мировой общественности читайте в материале.

Украина и другие страны стали останавливать авиаперелеты над территорией Беларуси из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста.

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