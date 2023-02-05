ЕС пригрозил Грузии санкциями за возобновление полетов в Россию

Власти Грузии начали обсуждать возможность восстановить прямое авиасообщение с Россией, которое было остановлено еще в 2019 году по решению Кремля. В ответ в Европейском Союзе уже пригрозили, что Тбилиси рискует попасть под санкции, если примет предложение РФ о возобновлении полетов.

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Об этом заявил спикер Службы внешних связей Еврокомиссии Петер Стано в ответ на запрос грузинского издания Netgazeti. Он отметил, что Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям против России в авиационной сфере.

На данный момент Грузия игнорирует это решение ЕС. И если государство не будет следовать санкциям, против него также могут ввести ограничения.

"Мы знаем о недавних дискуссиях о возможном восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Из-за незаконной агрессии России против Украины Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиации... Санкционный режим ЕС предусматривает возможность введения санкций против тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций ЕС против России", – заявил Стано.

Предложение вернуть прямое авиасообщение между Грузией и Россией озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров в январе-2023. Последние недели грузинские политики, в том числе представители правительства и депутаты парламента, активно обсуждают такую возможность в качестве "экономического плюса" для страны.

Тем не менее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против возобновления авиасообщения с Россией. "В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, я уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии мягко говоря, не ясна", – заявила Зурабишвили.

Она также предупредила, что предложение Лаврова может являться манипуляцией. "Мы должны понимать, что Кремль будет "выбрасывать" такие темы, надеясь создать некий раскол между нами и нашими западными партнерами", – сказала президент Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грузия формально заявляет о европейском выборе, хотя не ввела никаких санкций против РФ после того, как та развязала войну в Украине. В 2022 году вслед за Украиной и Молдовой Грузия подавала заявку на приобретение статуса кандидата в члены Европейского Союза, однако ей отказали.

При этом Зурабишвили в начале 2023 года заявила, что Россия должна отказаться от территорий ее страны в рамках возможного мирного соглашения, которое должно быть заключено с Украиной. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Грузия отмалчивалась в начале вторжения, а сейчас хочет присоединиться к предстоящей победе над Россией.

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