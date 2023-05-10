Грузия хочет разрешить прямые рейсы российским авиакомпаниям: в Тбилиси протесты. Фото

Власти Грузии хотят разрешить российским авиакомпаниям совершать прямые рейсы в страну. Речь идет о тех компаниях страны-агрессора, которые не попали под санкции.

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Об этом сообщают "Грузия Online" и "Эхо Кавказа". Из-за этого в Тбилиси начались протесты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как отметила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили, на данный момент Грузия еще не выдавала такие разрешения на полеты, поскольку ни одна авиакомпания из РФ пока не подавала заявку.

"Мы хотели бы четко зафиксировать свою позиции: в Грузии не оперирует ни одна авиакомпания или воздушное судно, против которых введены санкции. Что касается авиалиний и судов, на которые не наложены санкции, то они получат возможность осуществлять прямое воздушное сообщение в направлении Грузии", – сказала Квривишвили.

После того, как об этом стало известно, оппозиционные активисты собрались возле здания МИД Грузии. Люди, которые выступили против возобновления прямого авиасообщения с Россией, держали в руках плакаты.

У некоторых из них с собой были свистки и громкоговорители.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Он также предусматривает восстановление прямого авиасообщения с Грузией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Власти Грузии еще зимой начали обсуждать возможность восстановить прямое авиасообщение с Россией, которое было остановлено еще в 2019 году по решению Кремля.

– Тогда в Европейском Союзе пригрозили, что Тбилиси рискует попасть под санкции, если примет предложение РФ о возобновлении полетов.

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