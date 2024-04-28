Лубинец: Красный Крест прямо подыгрывает агрессии России против Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике Международный фонд Красного Креста. Поводом для этого явилась реакция организации на обращение омбудсмена в отношении российской организации фонда.

Ранее работники русского красного креста заявили о невозможности мира с "украинскими нацистами". Также стало известно, что "президент РКК" имеет отношение к одной из патриотических организаций РФ. Омбудсмен Украины обратился в Международную федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца с требованием провести прозрачное расследование действий "РКК". Однако Лубинец получил неожиданный ответ.

В частности, Международный фонд Красного Креста заявил, что его российская организация якобы не присутствует в оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Однако "ни слова не сказано, что "РКК" действует на территории Крыма", возмутился омбудсмен. Более того – именно российский красный крест "украл в Крыму имущество национального Общества Красного Креста Украины".

"Ранее медиа сообщали, что "РКК" сотрудничал с лагерем "Артек" во временно оккупированном Крыму. А также говорилось о том, что на директора этого лагеря наложили санкции за причастность к депортации украинских детей. В то же время речь идет только о том, что" партнерство "РКК" с лагерем "Артек" требует серьезного пересмотра". Эти слова выглядят плачевно: ведь когда есть факты – нужно действие, а не рассмотрение ситуации с разных сторон", – заявил Лубинец.

Омбудсмен также добавил, что, хотя руководитель "РКК" якобы уже не причастен к политическим организациям в России, это не означает изменения его взглядов.

"Кроме того, по моему мнению, федерации следует обратить внимание, что "РКК" собирал средства для семей мобилизованных и военнослужащих РФ, а также – поддерживал кампании по мобилизации для войны в Украине", – заявил Лубинец.

Реакция федерации выглядит "как попытка спасти имя и репутацию русского красного креста, а также только показывает бессилие и устаревшие системы", уверен омбудсмен.

"Также цинично выглядит заявление о введении курсов для персонала "РКК" по международному гуманитарному праву. Видимо, для того чтобы они лучше скрывали свои преступления. Считаю, что МФКК, организация с мировым именем, превратилась в адвоката российских преступников", - заявил омбудсмен.

В то же время Лубинец сообщил, что новая глава МФКК Кейт Форбс готова провести с ним встречу. Уполномоченный по правам человека планирует на этой встрече вновь поднять эти вопросы.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный Реестр ущерба от российской агрессии является действенным механизмом возмещения причиненного страной-агрессором ущерба. Уже сейчас у него можно подавать запросы на возмещение ущерба по поводу потери своего родного, потери части здоровья, психологических потерь детей. Дмитрий Лубинец рассказал, как пользоваться Реестром.

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