Из Конституции Беларуси хотят убрать безъядерный и нейтральный статус на фоне заявлений РФ

В Беларуси обнародовали проект изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения. Согласно новой редакции документа, из статьи о внешней политики хотят убрать безъядерный и нейтральный статус Беларуси.

Новую редакцию Конституции вынесли на обсуждение граждан. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь.

Согласно старой редакции документа, в статье 18 говорилось о том, что "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным". В новом варианте это утверждение полностью убрали.

Теперь вместо него предлагают прописать следующее: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств".

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В настоящее время мнения граждан о новом проекте Конституции собирает Национальный центр правовой информации Беларуси. При этом на сайте президента не уточняют, сколько времени дадут белорусам на обсуждение нового документа.

С полным проектом изменений Конституции Беларуси можно ознакомиться по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко допустил размещение ядерного оружия в Беларуси. Это произойдет, если США и НАТО откажутся обсуждать с РФ ее предложения по гарантиям безопасности.

Напомним, глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей выразил готовность разместить ядерное оружие на территории республики из-за "угроз" НАТО в Польше и Украине.

После этого президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на намерения Москвы разместить российские ядерные боеголовки за пределами самой России, включая временно оккупированный Крым и Беларусь.