Оружие будущего: как США, Китай и Россия готовятся к третьей мировой

Мировая "гонка вооружений" стремительно набирает обороты. Чуть ли не каждый месяц основные игроки – США, Китай и Россия – проводят испытания новой техники, а лазеры, космические ракеты и электромагнитные пушки уже не кажутся чем-то фантастическим.

О каких разработках известно и что они из себя представляют – рассказывает OBOZREVATEL.

В середине ноября российские вооруженные силы ракетой с Земли взорвали "мертвый" советский спутник "Космос-1408", находившийся на орбите с 1982 года. В США заявили, что таким образом РФ поставила под угрозу Международную космическую станцию, а 1500 крупных обломков, на которые разлетелся спутник, будут находиться на орбите десятилетиями и мешать космической активности человечества.

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В Кремле же не просто не признали вину, а наоборот похвалились запуском. "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Проведя запуск ракеты, Россия вступила в клуб государств – Китай, США и Индия – имеющих противоспутниковые технологии. Однако военные эксперты говорят, что так называемая "перспективная система" – это всего лишь разработка 70-80-х годов. К тому же, вероятно, армия отрабатывала не столько удар по спутнику, сколько удар по вражеской боеголовке. То есть советский "Космос" имитировал боеголовку, которые обычно примерно такой высоты – около 500 километров – и достигают. Еще один вариант – возможный удар по орбитальным самолетам типа Boeing X-37, которые используют на высоте 200-750 километров.

Уничтожение спутников на орбите – не единственный способ самопиара российских военных. На фоне так называемой "западной" угрозы РФ начала строить свою смертоносную триаду гиперзвуковых ракет. Проект "Циркон" для моря, проект "Авангард" для суши и проект "Кинжал" для воздуха.

Такое оружие предполагает перемещение летательных аппаратов со скоростями выше пяти чисел Маха (более шести тысяч километров в час) и маневрирование с использованием аэродинамических сил. Каждая из ракет, как заявлял российский лидер Владимир Путин, сможет нести ядерный заряд.

Так, 29 ноября Минобороны РФ показало запуск новой ракеты "Циркон" с корабля в Белом море. Как уверяют в ведомстве, испытания прошли успешно, цель поражена. Скорость якобы превысила 8 Махов – около 10 тысяч км в час. В следующем году "Циркон" планируют поставить на вооружение.

Одно из перспективных направлений в области разработки новейшего оружия – лазерные пушки. Одну из таких ВМС США заказали у компании Kratos Defense & Security Solutions еще в 2010 году. В августе 2014 года действующая экспериментальная модель установки мощностью 30 кВт была установлена на военном корабле USS Ponce, в 2020 году комплекс появился на эсминце USS Preble мощностью 60 кВт. А в декабре 2021-го военные испытали "футуристическое оружие" для поражения плавающей цели. Энергетический луч, выпущенный с борта корабля USS Portland, уничтожил учебную мишень в Аденском заливе.

США работают над лазерным оружием со времен холодной войны. Власти страны считают, что оно может "изменить правила игры" в любом будущем конфликте на море и даст преимущество в потенциальной масштабной войне с Китаем, отмечает The Daily Telegraph. Основная задача лазерных пушек – оборона от беспилотников и небольших кораблей, работа в качестве ПВО.

Установка может работать в одном из режимов как для ослепления систем управления, так и для нанесения физического повреждения нападающим. У подобного вооружения низкая стоимость за выстрел (менее одного доллара), что делает его привлекательным для борьбы с низкобюджетными, в том числе кустарными снарядами. Цель программы лазерного вооружения – создание к 2022 году боевых систем мощностью в 300 кВт и 500 кВт к 2024 году. Такая мощность позволит оружию уничтожать не только небольшие аппараты противника, но и полноразмерные ракеты и боеголовки.

Еще одна разновидность оружия будущего – пушки направленной энергии. В частности, PHASER от компании Raytheon. Комплекс представляет собой микроволновый излучатель, "стреляющий" направленными радиоимпульсами. Основная его цель – небольшие дроны.

"Фазер" выводит из строя беспилотник не за счет сильного разогрева, а за счет нарушения работы его электроники мощным энергетическим импульсом. Если лазеру необходимо какое-то время, чтобы прожечь дыру в своей цели, то уничтожающие радиоимпульсы длятся не более одной микросекунды.

Разрабатывают США и гиперзвуковое оружие – в частности, ракету, получившую название Dark Eagle ("Темный орел"). Конструкторы утверждают, что от летящего со скоростью в 5 Махов снаряда защититься практически невозможно, и это позволит совершать молниеносные удары, преодолевая любую существующую и перспективную систему противоракетной обороны. Ракета сможет преодолевать за кратчайшее время расстояние до 2775 километров.

Большая часть китайских военных разработок держится в строжайшем секрете. Все же время от времени в прессу просачиваются данные о новом оружии КНР. Так, в 2018 году газета South China Morning Post написала о штурмовой лазерной винтовке ZKZM-500. Она классифицируется как нелетальное оружие, однако может обуглить кожу человека, ослепить противника или повредить сетчатку его глаза.

Лазер настроен на невидимую частоту, поэтому противник не сможет понять, откуда его атаковали. Винтовка способна поражать цели на расстоянии до 800 метров и может быть установлена на автомобиль, лодку или самолет. Работает она от перезаряжаемых литиевых аккумуляторов, а от одного заряда способна произвести несколько тысяч двухсекундных выстрелов в течение 30 минут.

В августе 2018 года Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация объявила об успешном испытании гиперзвукового волнолета XingKong-2. Это устройство выводится в атмосферу с помощью баллистической ракеты и ускоряется за счет импульса от ударной волны при прохождении звукового барьера. Эксперты считают, что летательный аппарат может нести ядерные боеголовки и преодолевать любую современную противоракетную систему благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории.

Китай также активно развивает робототехнику и технологии управления большими группами беспилотных аппаратов, передвигающихся по земле, воде и воздуху. В СМИ концепции одновременного применения большого количества дронов называют "рой" (летательные аппараты), "муравейник" (наземные), "косяк" (морские). Это своего рода коллективный организм, разделяющий один мозг для принятия решений и адаптирующийся друг к другу, как стаи в природе.

В аналогичные разработки активно вкладываются и власти США. Согласно оценкам экспертов, глобальные расходы на военную робототехнику в 2025 году достигнут 16,5 млрд долларов. И хотя по своей дороговизне это недотягивает до расходов, связанных с более традиционными проектами, уже сейчас в экспертной среде раздаются мнения: лучше несколько беспилотников, чем один самолет пятого поколения.

Преимущество беспилотных систем очевидно – возможность без риска для личного состава преодолевать системы обороны и атаковать военные объекты при относительно небольшой себестоимости устройств.