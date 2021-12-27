Оружие будущего: как США, Китай и Россия готовятся к третьей мировой

Виталий Семченко
Технологии
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Оружие будущего: как США, Китай и Россия готовятся к третьей мировой

Мировая "гонка вооружений" стремительно набирает обороты. Чуть ли не каждый месяц основные игроки – США, Китай и Россия – проводят испытания новой техники, а лазеры, космические ракеты и электромагнитные пушки уже не кажутся чем-то фантастическим.

О каких разработках известно и что они из себя представляют – рассказывает OBOZREVATEL.

Россия

В середине ноября российские вооруженные силы ракетой с Земли взорвали "мертвый" советский спутник "Космос-1408", находившийся на орбите с 1982 года. В США заявили, что таким образом РФ поставила под угрозу Международную космическую станцию, а 1500 крупных обломков, на которые разлетелся спутник, будут находиться на орбите десятилетиями и мешать космической активности человечества.

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В Кремле же не просто не признали вину, а наоборот похвалились запуском. "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Проведя запуск ракеты, Россия вступила в клуб государств – Китай, США и Индия – имеющих противоспутниковые технологии. Однако военные эксперты говорят, что так называемая "перспективная система" – это всего лишь разработка 70-80-х годов. К тому же, вероятно, армия отрабатывала не столько удар по спутнику, сколько удар по вражеской боеголовке. То есть советский "Космос" имитировал боеголовку, которые обычно примерно такой высоты – около 500 километров – и достигают. Еще один вариант – возможный удар по орбитальным самолетам типа Boeing X-37, которые используют на высоте 200-750 километров.

Россия сбила советский спутник "Космос-1408"

Уничтожение спутников на орбите – не единственный способ самопиара российских военных. На фоне так называемой "западной" угрозы РФ начала строить свою смертоносную триаду гиперзвуковых ракет. Проект "Циркон" для моря, проект "Авангард" для суши и проект "Кинжал" для воздуха.

Такое оружие предполагает перемещение летательных аппаратов со скоростями выше пяти чисел Маха (более шести тысяч километров в час) и маневрирование с использованием аэродинамических сил. Каждая из ракет, как заявлял российский лидер Владимир Путин, сможет нести ядерный заряд.

Российские гиперзвуковые ракеты

Так, 29 ноября Минобороны РФ показало запуск новой ракеты "Циркон" с корабля в Белом море. Как уверяют в ведомстве, испытания прошли успешно, цель поражена. Скорость якобы превысила 8 Махов – около 10 тысяч км в час. В следующем году "Циркон" планируют поставить на вооружение.

США

Одно из перспективных направлений в области разработки новейшего оружия – лазерные пушки. Одну из таких ВМС США заказали у компании Kratos Defense & Security Solutions еще в 2010 году. В августе 2014 года действующая экспериментальная модель установки мощностью 30 кВт была установлена на военном корабле USS Ponce, в 2020 году комплекс появился на эсминце USS Preble мощностью 60 кВт. А в декабре 2021-го военные испытали "футуристическое оружие" для поражения плавающей цели. Энергетический луч, выпущенный с борта корабля USS Portland, уничтожил учебную мишень в Аденском заливе.

Лазерные пушки США

США работают над лазерным оружием со времен холодной войны. Власти страны считают, что оно может "изменить правила игры" в любом будущем конфликте на море и даст преимущество в потенциальной масштабной войне с Китаем, отмечает The Daily Telegraph. Основная задача лазерных пушек – оборона от беспилотников и небольших кораблей, работа в качестве ПВО.

Установка может работать в одном из режимов как для ослепления систем управления, так и для нанесения физического повреждения нападающим. У подобного вооружения низкая стоимость за выстрел (менее одного доллара), что делает его привлекательным для борьбы с низкобюджетными, в том числе кустарными снарядами. Цель программы лазерного вооружения – создание к 2022 году боевых систем мощностью в 300 кВт и 500 кВт к 2024 году. Такая мощность позволит оружию уничтожать не только небольшие аппараты противника, но и полноразмерные ракеты и боеголовки.

Еще одна разновидность оружия будущего – пушки направленной энергии. В частности, PHASER от компании Raytheon. Комплекс представляет собой микроволновый излучатель, "стреляющий" направленными радиоимпульсами. Основная его цель – небольшие дроны.

Пушки направленной энергии PHASER

"Фазер" выводит из строя беспилотник не за счет сильного разогрева, а за счет нарушения работы его электроники мощным энергетическим импульсом. Если лазеру необходимо какое-то время, чтобы прожечь дыру в своей цели, то уничтожающие радиоимпульсы длятся не более одной микросекунды.

Разрабатывают США и гиперзвуковое оружие – в частности, ракету, получившую название Dark Eagle ("Темный орел"). Конструкторы утверждают, что от летящего со скоростью в 5 Махов снаряда защититься практически невозможно, и это позволит совершать молниеносные удары, преодолевая любую существующую и перспективную систему противоракетной обороны. Ракета сможет преодолевать за кратчайшее время расстояние до 2775 километров.

Китай

Большая часть китайских военных разработок держится в строжайшем секрете. Все же время от времени в прессу просачиваются данные о новом оружии КНР. Так, в 2018 году газета South China Morning Post написала о штурмовой лазерной винтовке ZKZM-500. Она классифицируется как нелетальное оружие, однако может обуглить кожу человека, ослепить противника или повредить сетчатку его глаза.

Лазерная винтовка ZKZM-500

Лазер настроен на невидимую частоту, поэтому противник не сможет понять, откуда его атаковали. Винтовка способна поражать цели на расстоянии до 800 метров и может быть установлена на автомобиль, лодку или самолет. Работает она от перезаряжаемых литиевых аккумуляторов, а от одного заряда способна произвести несколько тысяч двухсекундных выстрелов в течение 30 минут.

В августе 2018 года Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация объявила об успешном испытании гиперзвукового волнолета XingKong-2. Это устройство выводится в атмосферу с помощью баллистической ракеты и ускоряется за счет импульса от ударной волны при прохождении звукового барьера. Эксперты считают, что летательный аппарат может нести ядерные боеголовки и преодолевать любую современную противоракетную систему благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории.

Китай также активно развивает робототехнику и технологии управления большими группами беспилотных аппаратов, передвигающихся по земле, воде и воздуху. В СМИ концепции одновременного применения большого количества дронов называют "рой" (летательные аппараты), "муравейник" (наземные), "косяк" (морские). Это своего рода коллективный организм, разделяющий один мозг для принятия решений и адаптирующийся друг к другу, как стаи в природе.

Китай развивает технологии управления большими группами дронов

В аналогичные разработки активно вкладываются и власти США. Согласно оценкам экспертов, глобальные расходы на военную робототехнику в 2025 году достигнут 16,5 млрд долларов. И хотя по своей дороговизне это недотягивает до расходов, связанных с более традиционными проектами, уже сейчас в экспертной среде раздаются мнения: лучше несколько беспилотников, чем один самолет пятого поколения.

Преимущество беспилотных систем очевидно – возможность без риска для личного состава преодолевать системы обороны и атаковать военные объекты при относительно небольшой себестоимости устройств.

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