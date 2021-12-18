Беларусь готова разместить ядерное оружие из-за "угроз" НАТО в Польше и Украине
Республика Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие, если увидит угрозу со стороны Североатлантического альянса (NATO). Хотя тот якобы уже вплотную приблизился к границам страны – со стороны Польши и Украины.
Такое убеждение высказал глава белорусского МИД Владимир Макей. Он дал интервью пропагандистскому каналу RT Arabic, часть из которого опубликовало агентство БЕЛТА.
По его словам, НАТО очень близко подошло к границам Беларуси. Более того, "значительно увеличились" его военная активность и количество военных учений.
"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, – это один из вероятных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", – предупредил Макей.
"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", – заявил белорусский министр иностранных дел.
Он также отметил, мол, сегодня Североатлантический альянс "создает определенный плацдарм" и в Украине – против Российской Федерации.
По его мнению, руководство Альянса "использует" ситуацию в украинском государстве, чтобы наращивать свои возможности в регионе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что его страна предложит России разместить у себя ядерное вооружение, если такое появится от НАТО в Польше. По его мнению, это должны быть виды оружия, которые станут наиболее эффективными в "столкновении".
Военный эксперт Олег Жданов выразил убеждение, что такое вполне возможно. Хотя подчеркнул, что в этом случае Лукашенко говорит не своими словами, а озвучивает варианты, которые рассматривает глава РФ Владимир Путин.