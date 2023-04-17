Лавров прилетел в Бразилию на встречу с президентом, прославившимся рядом 'миротворческих' заявлений

В понедельник, 17 апреля, глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию для встречи с заметно прокремлевским лидером государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Политики обсудили возможность урегулирования военного конфликта в Украине на тех условиях, которые, конечно выгодны оккупантам.

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О визите одиозного чиновника сообщили в CNN. Сначала Лавров навестил своего коллегу, министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейру.

"Россия заинтересована в прекращении конфликта на Украине как можно скорее. Благодарим наших бразильских коллег за желание внести свой вклад в поиск мирных решений", – цинично выступил Лавров на совместной пресс-конференции с Лулой да Сильвой.

Прибытие главы МИД РФ в дворец Итамарати был проведен со всеми официальными почестями. Однако по скрупулезному лицу Лаврова было заметно, что эритрейского колорита, когда его едва ли не накормили травой, ему явно не хватало.

Напомним, что минувший визит Лаврова в Эритрею действительно очень понравился одиозному министру. После его возвращения на родину, российским школьникам было объявлено, что отныне они будут изучать африканские языки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лула да Силва ранее заявлял, что Штатам пора прекращать участвовать в полномасштабной войне России против Украины. По его мнению, этот "конфликт" интересен только главам двух государств – Зеленскому и Путину.

Также бразильский лидер выдал, что "ради спокойствия в мире" наша страна должна уступить России Крымский полуостров и это якобы положит конец мировой войне.

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