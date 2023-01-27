Лаврову в Эритрее устроили грандиозный прием: женщины с травой в руках танцевали и пели. Видео

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ продолжает встречаться с коллегами в рамках своего африканского турне. После Эсватини он приехал в Эритрею, где главе МИД России устроили по-настоящему грандиозный прием.

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Российского министра встречали народными песнями. Местные жительницы при этом держали в руках траву и танцевали для Лаврова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все это происходило возле памятника российскому поэту Александру Пушкину в городе Асмэра.

В Эритрее, куда Лавров прибыл с официальным визитом, живет около 3,6 млн человек. Это государство с одной из самых тоталитарных систем мира называют "африканской КНДР". В стране нет независимой прессы, запрещены митинги, а мужское население много времени проводит в армии.

Отметим, что Эритрея была одним из пяти государств, которые в марте 2022 года проголосовали против резолюции ООН, осуждающей вторжение РФ в Украину. Вместе с ней в этом списке находятся Россия, Беларусь, Сирия и Северная Корея.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия подписала безвиз с крошечной африканской страной Эсватини. Для этого Сергей Лавров прибыл с визитом в государство, где встретился с коллегой Тхули Дладла.

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