Президент Бразилии выдал, что война интересна только Путину и Зеленскому, поэтому США не должны вмешиваться

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Соединенным Штатам пора прекращать участвовать в полномасштабной войне России против Украины, поставляя помощь последней. По его мнению, этот "конфликт" интересен только главам двух государств – Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

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Слова одиозного лидера передает CNN. Он убежден, что военное противостояние давно пора перевести в плоскость дипломатических переговоров, и для этих целей ищет союзников, способных эту идею воплотить.

"У меня есть теория, которую я уже защищал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и с американским президентом Байденом, а вчера мы подробно обсуждали это с Си Цзиньпином. Необходимо создать группу стран, желающих найти способ помириться", – рассуждает да Сильва.

Он заметил, что пытался донести главе Белого дома в Вашингтоне, что США нужно менять риторику и начать говорить о мире. Такого же мнения бразильский глава придерживается и в отношении Евросоюза.

Напомним, что в конце минувшего года да Силва подчеркнул, что Бразилия не собирается поставлять боеприпасы для боевых танков Leopard. Вместе с тем она готова выступить посредником в переговорах Киева с Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский лидер не впервые отличается крамольным высказыванием о ситуации, которая происходит в Украине. Он заявлял, что "ради спокойствия в мире" наша страна должна уступить России Крымский полуостров, что якобы положит конец мировой войне.

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