Крушение Boeing 737 в Индонезии: СМИ узнали о фатальной ошибке пилотов

К крушению Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который 9 января упал в Яванское море вскоре после взлета из Джакарты, могла привести неисправность системы контроля двигателей.

А также попытка экипажа устранить проблему, пишет газета Wall Street Journal. Издание ссылается на информацию от источников, знакомых с ходом расследования авиакатастрофы.

Они ссылаются на исследование записией "чорного ящика". Выяснилось, что у самолета отказал автомат тяги одного из двух двигателей, контролирующий несколько параметров полета.

При этом пилоты, утверждают источники, отклонились от инструкции и, вместо того чтобы отключить систему, попытались восстановить ее работоспособность. Предполагается, что это могло повлечь дисбаланс в нагрузке на двигатели воздушного судна и усложнить управление им.

Подчеркивается, что Boeing 737-500 способны безопасно летать даже при одном работающем двигателе, а пилотов таких самолетов обучают действиям в подобных ситуациях.

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