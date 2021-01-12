В Индонезии получили запись разговора пилотов разбившегося Boeing с диспетчерами
Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии уже получил запись разговора между пилотами самолета Sriwijaya Air SJ182, который разбился 9 января, с диспетчерами.
Как пишет Detik, теперь эксперты проверят ее содержание. По словам руководителя подкомитета по расследованию авиакатастроф Нуркайо Утомо, в процессе расшифровки будет выяснено, было ли в переговорах нечто странное.
Впрочем специалист не раскрыл деталей полученной записи. Он лишь отметил, что речь идет о разговоре пилота с представителями контроля воздушного движения. Также Нуркайо добавил, что беседа была короткой, ведь самолет упал через несколько минут после взлета.
Напомним, ранее в сети обнародовали последние фото из соцсетей женщины и ее детей, погибших в самолете. Семья сфотографировалась на борту и прощалась со своими родными из-за отъезда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
индонезийский Boeing 737-500, следовавший из Джакарты в Понтианак, разбился 9 января через несколько минут после вылета. В результате катастрофы погибло 62 человека.
10 января дайверы обнаружили место падения самолета в Яванском море – обломки судна подняли с 23-метровой глубины.
Впоследствии поисковикам удалось найти "черные ящики" Boeing 737-500, части тел жертв авиакатастрофы и их вещи.
Вероятной причиной падения лайнера стало то, что он оказался в зоне сильной турбулентности, когда проходил через грозовой фронт сразу после вылета.